Прямой эфир

«Хотелось жить, как в Голливуде». Как Николай Мартынов начинал свой бизнес

09 мая 2020 12:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Предприниматель откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Для любого начинающего бизнесмена очень сложно начать. Он долго думает, куда вложить деньги. А что Вас заставило начать? Вы же не сразу решили? Вот Союз развалился – «Всё, я тут бизнес организую!» Это же как-то щёлкнуть должно?

«Купили Марка, а это Маркуша получилась». Как Николай Мартынов подарил Витебскому зоопарку льва

Николай Мартынов, генеральный директор обувного холдинга:
А щёлкнуть – денег нет. Работы нет. А хотелось жить, как Вы правильно сказали, как в Голливуде. Чтобы был постоянный источник дохода.

Поэтому это от нехватки денег. Уже было двое детей – сын и дочка. Начали открываться кооперативы – и швейные, и по деревообработке. И они довольно-таки были обеспеченные. На то время это были люди с деньгами, которые могли позволить себе что-то купить. А здесь нужно было понимать, что ни квартиры нет – деньги нужны были. Я считаю, что я удачно этот выход и правильно его нашёл. 

Вадим Щеглов:
Ну и поддержка, наверное, семьи? Жена поддержала.

«Хотелось жить, как в Голливуде». Как Николай Мартынов начинал свой бизнес-1

Николай Мартынов:
Да, здесь немаловажно. Потому что дно дело, когда много вопросов было – мне нужно было уделять времени. И здесь никаких не было, что: «Ты, всё. Мы без дене.г Не лезь туда, не лезь сюда». И так далее. Поэтому здесь было понимание. Это однозначно, это 100-процентное. И доверие, если я занят. Было и понимание, и доверие.

Также в интервью Николай Мартынов рассказал:

– как политолог после института Компартии стал гендиректором обувного холдинга

– какую обувь носит сам

– почему верит в гороскопы

– почему любит охоту

– о деревенском детстве и почему не переехал в Минск

– о сыне и внуке        

Смотрите 10 мая в 21.15 на РТР-Беларусь.

# Бизнес в Беларуси # общество # Николай Мартынов # Вадим Щеглов

Другие новости рубрики

Все новости
Какая атмосфера царит на Кургане Славы на 9 Мая? Рассказывает корреспондент СТВ
09 мая 2020 11:46

Какая атмосфера царит на Кургане Славы на 9 Мая? Рассказывает корреспондент СТВ

Новая статистика по коронавирусу в Беларуси. Что известно на данный момент
09 мая 2020 11:41

Новая статистика по коронавирусу в Беларуси. Что известно на данный момент

Ветеран на праздновании 9 Мая в Гродно: «И моя миллионная доля есть в вашей сегодняшней жизни»
09 мая 2020 11:40

Ветеран на праздновании 9 Мая в Гродно: «И моя миллионная доля есть в вашей сегодняшней жизни»