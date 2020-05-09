«Хотелось жить, как в Голливуде». Как Николай Мартынов начинал свой бизнес

Предприниматель откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Для любого начинающего бизнесмена очень сложно начать. Он долго думает, куда вложить деньги. А что Вас заставило начать? Вы же не сразу решили? Вот Союз развалился – «Всё, я тут бизнес организую!» Это же как-то щёлкнуть должно?

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Николай Мартынов, генеральный директор обувного холдинга:

А щёлкнуть – денег нет. Работы нет. А хотелось жить, как Вы правильно сказали, как в Голливуде. Чтобы был постоянный источник дохода.

Поэтому это от нехватки денег. Уже было двое детей – сын и дочка. Начали открываться кооперативы – и швейные, и по деревообработке. И они довольно-таки были обеспеченные. На то время это были люди с деньгами, которые могли позволить себе что-то купить. А здесь нужно было понимать, что ни квартиры нет – деньги нужны были. Я считаю, что я удачно этот выход и правильно его нашёл.

Вадим Щеглов:

Ну и поддержка, наверное, семьи? Жена поддержала.