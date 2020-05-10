«Казалось, сейчас подпрыгну до потолка». Екатерина Забенько о самых важных моментах работы на ТВ

Новости Беларуси. Всегда в отличной форме и в курсе, кажется, всего. Такими зритель привык видеть журналистов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Всегда в отличной форме и в курсе, кажется, всего. Такими зритель привык видеть журналистов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Большой информационный канал в прямом эфире на СТВ. В студии Екатерина Забенько. Здравствуйте!
Имя Екатерина Забенько, пожалуй, синоним СТВ. На канале наша коллега работает с момента его основания.
«Какая у нас тонкая структура, вот это телевидение: то к стене, то вырез не тот». О чём не догадывается зритель
За 20 лет, признается, было всякое, но вот запомнилось только хорошее. К примеру, новость о медали Дарьи Домрачевой в Сочи.
Екатерина Забенько, ведущая СТВ:
Я просто помню эти чувства, я еле дочитала информацию до конца. Потому что я была вся в мурашках. Мне казалось, сейчас подпрыгну до потолка от счастья. Таких нот в голосе у меня, наверное, не было больше никогда.
Трудно перечислить все те моменты в жизни, благодаря которым сложилась моя личная история. Она была бы гораздо беднее, если бы не была обогащена теми историями, которые мне подарил телеканал СТВ.