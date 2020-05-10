«Казалось, сейчас подпрыгну до потолка». Екатерина Забенько о самых важных моментах работы на ТВ

Новости Беларуси. Всегда в отличной форме и в курсе, кажется, всего. Такими зритель привык видеть журналистов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Большой информационный канал в прямом эфире на СТВ. В студии Екатерина Забенько. Здравствуйте!

Имя Екатерина Забенько, пожалуй, синоним СТВ. На канале наша коллега работает с момента его основания.

«Какая у нас тонкая структура, вот это телевидение: то к стене, то вырез не тот». О чём не догадывается зритель

За 20 лет, признается, было всякое, но вот запомнилось только хорошее. К примеру, новость о медали Дарьи Домрачевой в Сочи.