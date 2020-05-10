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«Казалось, сейчас подпрыгну до потолка». Екатерина Забенько о самых важных моментах работы на ТВ

10 мая 2020 17:22
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Новости Беларуси. Всегда в отличной форме и в курсе, кажется, всего. Такими зритель привык видеть журналистов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Казалось, сейчас подпрыгну до потолка». Екатерина Забенько о самых важных моментах работы на ТВ-1

Большой информационный канал в прямом эфире на СТВ. В студии Екатерина Забенько. Здравствуйте!

«Казалось, сейчас подпрыгну до потолка». Екатерина Забенько о самых важных моментах работы на ТВ-4

Имя Екатерина Забенько, пожалуй, синоним СТВ. На канале наша коллега работает с момента его основания.

«Какая у нас тонкая структура, вот это телевидение: то к стене, то вырез не тот». О чём не догадывается зритель

За 20 лет, признается, было всякое, но вот запомнилось только хорошее. К примеру, новость о медали Дарьи Домрачевой в Сочи. 

«Казалось, сейчас подпрыгну до потолка». Екатерина Забенько о самых важных моментах работы на ТВ-7

Екатерина Забенько, ведущая СТВ:
Я просто помню эти чувства, я еле дочитала информацию до конца. Потому что я была вся в мурашках. Мне казалось, сейчас подпрыгну до потолка от счастья. Таких нот в голосе у меня, наверное, не было больше никогда.

«Казалось, сейчас подпрыгну до потолка». Екатерина Забенько о самых важных моментах работы на ТВ-10

«Казалось, сейчас подпрыгну до потолка». Екатерина Забенько о самых важных моментах работы на ТВ-12

Трудно перечислить все те моменты в жизни, благодаря которым сложилась моя личная история. Она была бы гораздо беднее, если бы не была обогащена теми историями, которые мне подарил телеканал СТВ.

# Телевидение в Беларуси # общество # Екатерина Забенько # Дмитрий Боярович # Ольга Коршун # Фотофакт

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