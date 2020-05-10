Для кого Дни радио, ТВ и печати – профессиональные праздники? Показываем, кто делает белорусские новости

Новости Беларуси. На неделе журналистское сообщество отмечало профессиональные праздники: День печати, День радио и телевидения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Итак, праздник о журналистских буднях. «Казалось, сейчас подпрыгну до потолка». Екатерина Забенько о самых важных моментах работы на ТВ

Какая у нас тонкая структура, вот это телевидение: то к стене, то вырез не тот, правда?

Всегда в отличной форме и в курсе, кажется, всего – такими зритель привык видеть журналистов. Тех, кто на экране. Но не все знают: за красивой картинкой, четким звуком и основательным содержанием – кропотливая работа немалой команды. Ведущая СТВ: «Г лавный плюс того, что у меня муж оператор – в кадре я всегда красивая »

Дмитрий Боярович, корреспондент:

А еще один бонус в работе телевизионщика – до этой телевышки, символа всего белорусского ТВ, можно буквально дотронуться рукой. Или сделать фотографии с ракурса, который многим просто недоступен.

Праздник 7 мая еще и для тех, кого, возможно, не видно, но слышно-то уж замечательно. Радио свою нишу отдавать не собирается.

Чацвер, 7 мая, сем гадзін, у эфиры «Радыёфакт». Вас вітаюць вядучы Аляксандр Шустэр і гукарэжысер Мікалай Цалкоўскі.

Это человек, который ежедневно встает в пять утра. Утренний «Радиофакт» Александр Шустер ведет 10 лет. Программа культовая для FM-пространства Беларуси. С нее начинают свой день не только у нас, но и по всему миру.

Александр Шустер, ведущий Первого канала Белорусского радио:

– Выражение о том, что не видят – это не очень верно. Потому что у нас здесь камеры, которые многие передачи транслируют в онлайн-режиме, поэтому обращать внимание на то, как ты выглядишь, все-таки нужно.

– То есть в шортах летом не приходите?

– Если честно, прихожу!

Кстати, о камерах. Сегодня во многих радиостудиях есть умные объективы, которые снимают гостей и ведущих без участия человека. На неделе стало известно: в будущем у нас появится индустриальный радиоплеер. Через него можно будет слушать все радио в любое время и в любом месте. Алексей Адашкин: те радиостанции, которые используют новые технологии, только выиграют А это альма-матер многих белорусских журналистов.

Ежегодно журфак БГУ выпускает около 150 специалистов, которые учатся в том числе и вот в таких студиях. Причем престиж профессии с годами не снижается. Конкурс каждую приемную кампанию – три человека на место.

Ольга Самусевич, декан факультета журналистики БГУ:

Місія журналістыкі – гэта найперш адказнасць за інфармацыю, якая прадстаўляецца насельніцтву. Таму што нас чуюць, нас глядзяць і нам павінны давяраць. І таму ўсе прафесійныя навыкі, якія мы даём студэнтам, мы арыентуем на тое, што найперш павінны быць аб’ектыўнасць і праўда.

Девять – два – семь. Но там, единственное что, 9500 получилось, поэтому нам что-то придется резать.

Максима Осипова с Днем печати поздравили вдвойне. Журналист «СБ» взял «Золотую Литеру» – главную награду газетчика. Политобозреватель – соавтор цикла статей «Реалии и мифы», который посвящен 100-летию БССР. Между тем, коллегу и в праздник мы застали на рабочем месте.

Максим Осипов, обозреватель отдела политической информации редакции газеты «СБ. Беларусь сегодня»:

Я считал еще 15 лет назад, что новые технологии похоронят традиционную газету. Как ни странно, они заставили на них взглянуть иначе: как на пусть менее оперативный, но более компетентный и ответственный источник информации, где нет анонимности.

Журналисты, ведущие, гримеры, операторы, водители... За то, чтобы вы каждый день были в курсе происходящего, отвечает много людей. Впрочем, таких же, как и все, кто с журналистской кухней знаком понаслышке.