Как купить жилье в Минске по цене аренды в приличном районе

Новости Беларуси. Сенсация на рынке недвижимости: собственная квартира в Минске по цене съемной. Предложение от крупнейшего застройщика нашей страны: покупка жилья в длительную, до 10 лет, рассрочку, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Уникальная акция действует в комплексе «Минск Мир».

«Покупайте сейчас – платите потом!» Этой возможностью воспользовались уже тысячи семей, которым продажа квартир в рассрочку позволила наконец приобрести собственное жилье. Но этой весной желающих приобрести квартиру в рассрочку стало еще больше. Судите сами: только в комплексе «Минск Мир» и больше нигде в мире можно приобрести квартиру в рассрочку на 10 лет без первого взноса.

Сегодня родители сделали Александре ошеломительный сюрприз. Девушке больше не нужно будет снимать квартиру, у нее будет своя. В престижном районе.

Александра Вильк:

Для меня это было полной неожиданностью. Когда я с мамой ехала в это здание, я думала, что это что-то по работе у нее, а я за компанию. Когда узнала, что это, оказывается, будет мне квартира, у меня была озадаченность, потому что я не думала… Это очень приятный сюрприз был!

Подарок дорогой. Но сейчас это по силам большинству семей, ведь квартиру купили в рассрочку. Без процентов, переплат и первого взноса. Срок рассрочки – 10 лет.

Оксана Вильк:

Сейчас очень выгодное предложение – без первоначального взноса на 10 лет. Так как квартира строится дочери, дочь еще молодая, поэтому целесообразное внесение денежных средств. Не надо сразу большую сумму тратить.

Александра будет жить в доме «Ванкувер». Ключи от новой квартиры получат уже этой осенью. Платить не обременительно, сумма сопоставима с платой за аренду столичного жилья в престижном районе. А в этом случае семья будет платить уже за свое.

Оксана Вильк:

Очень понравилась планировка. Удобно, что студия. Молодой дом. Сказали, что очень много молодых людей заселяются.

Дома в комплексе «Минск Мир» за неделю становятся выше на этаж. Задумайтесь: квартира в рассрочку без первого взноса. Выплаты вполне по силам любой семье, и они сопоставимы с арендой приличного жилья.

Это не единственная акция. В квартале «Северная Америка» действует акция «Минус 10 %» – столько можно сэкономить от указанной на сайте застройщика цены.

Современный тренд – бесконтактные сделки. Если заключить сделку через сайт, можно сэкономить 4000 рублей. А если внести сразу 30 % от стоимости, следующие полгода платить вообще не придется, а оставшуюся сумму распределят на 10 лет. И да, акции суммируются!

«Минск Мир» – концептуально новый район. «Город в городе». Новая линия метро. Тут в каждом квартале строят детские сады или школы, а также поликлиники, спортивные центры. Во дворах детские площадки, но нет машин – для них парковки и паркинги по периметру. Забиты сваи Международного финансового центра. Здесь будет центр бизнеса Минска. Работать будут тысячи людей. Построят и крупнейший в стране торгово-развлекательный центр, вдвое превышающий в объемах известный Dana Mall.