Прямой эфир

Можно ли вести трансляцию из аквапарка: комментарий юриста

12 июня 2018 11:39
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Благодаря современным девайсам фотографирование и видеосъемка прочно вошли в нашу жизнь, и порой грех не использовать эти достижения прогресса для разрешения спорных ситуаций или доказательства собственной правоты.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – кандидат юридических наук, доцент – Алексей Корочкин.

Правомерными ли были действия сотрудников столичного аквапарка, когда запустили прямую онлайн-трансляцию?

Можно ли вести трансляцию из аквапарка: комментарий юриста-1

Алексей Корочкин, кандидат юридических наук, доцент:
У нас есть Конституция РБ, которая закрепляет права неприкосновенности личности, охрану семейной и личной тайны человека и государство уделяет большое внимание этим вопросам. Предусмотрена уголовная ответственность за распространение информации, которая касается личной семейной тайны человека. Есть отдельные нормы в Гражданском кодексе, который говорит о том, что в случае, если ваши имущественные права нарушены, вы можете требовать компенсацию морального вреда, можете обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства, вашей деловой репутации. Персональные данные, которые касаются личности, охраняются законом.

Есть даже случаи из судебной практики о том, что был пример, когда посетитель был сфотографирован без его ведома, а потом размещен на сайте. После этого он обратился в суд, суд взыскал моральный вред в размере 100 рублей за то, что без ведома посетителя эту информацию разместили.

Если мы касаемся видеосъемки, которая ведется на каких-либо общественных объектах. У нас есть закон об информации, там написано, что сбор, хранение информации, которая содержит персональные данные человека, возможен только с письменного согласия. Есть отдельный акт главы государства, который предусматривает необходимость установки видеонаблюдения с целью обеспечения общественной безопасности граждан, поэтому сам факт проведения такой видеосъемки, его легитимность в каких-то вопросах не возникает.

Вопрос транслирования этой видеосъемки в прямом эфире и для того, чтобы не только в целях безопасности пользовались сотрудники данного объекта, чтобы все желающие могли посмотреть здесь намного сложнее, но нужно разобраться, на что направлена эта видеосъемка. На мой взгляд, логичным являются доводы администрации аквапарка, которые высказывают в СМИ о том, что это реклама нашего объекта, каждый может посмотреть. Мне кажется, что вполне себе законно.

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# Консультация юриста # общество # Алексей Корочкин # Фотофакт

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