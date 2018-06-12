Можно ли вести трансляцию из аквапарка: комментарий юриста

Благодаря современным девайсам фотографирование и видеосъемка прочно вошли в нашу жизнь, и порой грех не использовать эти достижения прогресса для разрешения спорных ситуаций или доказательства собственной правоты.

Алексей Корочкин, кандидат юридических наук, доцент: У нас есть Конституция РБ, которая закрепляет права неприкосновенности личности, охрану семейной и личной тайны человека и государство уделяет большое внимание этим вопросам. Предусмотрена уголовная ответственность за распространение информации, которая касается личной семейной тайны человека . Есть отдельные нормы в Гражданском кодексе, который говорит о том, что в случае, если ваши имущественные права нарушены, вы можете требовать компенсацию морального вреда, можете обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства, вашей деловой репутации . Персональные данные, которые касаются личности, охраняются законом.

Есть даже случаи из судебной практики о том, что был пример, когда посетитель был сфотографирован без его ведома, а потом размещен на сайте. После этого он обратился в суд, суд взыскал моральный вред в размере 100 рублей за то, что без ведома посетителя эту информацию разместили.

Если мы касаемся видеосъемки, которая ведется на каких-либо общественных объектах. У нас есть закон об информации, там написано, что сбор, хранение информации, которая содержит персональные данные человека, возможен только с письменного согласия. Есть отдельный акт главы государства, который предусматривает необходимость установки видеонаблюдения с целью обеспечения общественной безопасности граждан, поэтому сам факт проведения такой видеосъемки, его легитимность в каких-то вопросах не возникает.

Вопрос транслирования этой видеосъемки в прямом эфире и для того, чтобы не только в целях безопасности пользовались сотрудники данного объекта, чтобы все желающие могли посмотреть – здесь намного сложнее, но нужно разобраться, на что направлена эта видеосъемка. На мой взгляд, логичным являются доводы администрации аквапарка, которые высказывают в СМИ о том, что это реклама нашего объекта, каждый может посмотреть. Мне кажется, что вполне себе законно.

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