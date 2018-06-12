Можно ли делать стримы с концертов и спортивных мероприятий?

Новости Беларуси. О юридических нюансах рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Остановил милиционер или сотрудник ГАИ: можно ли снимать их действия на видео?

Алексей Корочкин, кандидат юридических наук, доцент:

Если мы говорим о каком-то спортивном мероприятии, то право на телетрансляцию этого мероприятия находятся у организатора, и он может это право передать телеканалу. Если вы просто пришли на какой-то спортивный ивент и там сфотографировались, то, мне кажется, проблем нет. Если вы заранее в своей социальной сети написали о том, что: «Господа, я завтра иду туда, и будет онлайн-стрим, я буду показывать с телефона во столько-то, подключайтесь ко мне. Вот я сижу, и качество, может, не очень. Но вместе с тем, показывают только по платному каналу и у меня на бесплатной странице», – вот в таком случае то лицо, которое обладает правом на трансляцию, тот канал, который выкупил у организаторов спортивного мероприятия, вполне возможно предъявит какие-то требования о каком-то ущербе тому лицу, которое прямую трансляцию организовало без разрешения.

Можно ли вести трансляцию из аквапарка: комментарий юриста

Юлия Шпилевская, СТВ:

Это касается и концертов различных?

Алексей Корочкин:

Когда мы говорим о концертах, музыкальных произведениях авторского права, исполнении артистов, смежных прав – это всё защищается. И у нас исполнитель вправе требовать вознаграждение за незаконное использование в коммерческих целях. То есть, если вы дома перепеваете под гитару – проблем никаких нет.

Если вы пытаетесь продать это, то да.

В белорусских музеях можно фотографировать?