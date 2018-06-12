Новые правила фотосъёмки в Европе: «Если вы сделали пост в соцсетях, и человек узнал себя, он может попросить вас удалить»

Новости Беларуси. Запрещено ли фотографировать посторонних людей в Европе, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Алексей Корочкин, кандидат юридических наук, доцент:

Если мы говорим о Европе, то 25 мая вступил в силу регламент Европейского союза, который касается защиты персональных данных. Образ человека является частью его данных, и без его согласия, вроде бы как, использовать нельзя. Что делать нашим туристам? Если наш турист фотографирует достопримечательности, очень много народа. Все юристы, и Европа, говорят о том, что если вы сделали эту фотографию и положили её в альбом, либо сохранили у себя на компьютере и никому не показываете, только смотрите с семьёй, то это можно делать. Если вы сделали пост в социальных сетях, и человек узнал себя на вашей фотографии, он может попросить вас удалить, и вы обязаны это сделать. Если вы не удаляете, он может обратиться с требованием о взыскании ущерба.

Распространяются ли на Беларусь новые правила фотосъёмки в Европе?

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