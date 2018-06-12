В белорусских музеях можно фотографировать?

Новости Беларуси. Где в Беларуси нельзя делать фото и снимать видео, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».
Можно ли делать стримы с концертов и спортивных мероприятий?
Юлия Шпилевская, СТВ:
Наверняка, существует определённый перечень мест, где, по закону, снимать, фотографировать, проводить видеосъёмку не положено?
Можно ли вести трансляцию из аквапарка: комментарий юриста
Алексей Корочкин, кандидат юридических наук, доцент:
Есть отдельные случаи в различных актах законодательства, которые регулируют абсолютно различные вопросы, в которых установлено то, что запрещено либо разрешено только с получения дополнительного разрешения администратора либо иного лица. Допустим, запрещено при пересечении государственной границы, при перелётах, при пользовании государственными воздушными судами, которые находятся на обеспечении министерства обороны, запрещено в библиотеках.
Есть ряд, он небольшой.
В игорных заведениях без согласия посетителей и администратора запрещено.
Остановил милиционер или сотрудник ГАИ: можно ли снимать их действия на видео?
Юлия Шпилевская:
А музеи, например?
Алексей Корочкин:
Про музеи я ничего не нашёл. Ранее у нас был акт, который запрещал фотографирование в музеях. Но на сотрудников самого музея он распространялся – в особенности, видеосъёмки.
На сегодня я такого акта в законодательстве найти не могу.
Юлия Шпилевская:
Зайдя в нашу Национальную библиотеку, грех не сфотографироваться.
Алексей Корочкин:
Мы имеем в виду, что мы взяли книгу какую-то – есть авторские права. И вот мы взяли и сфотографировали, потом начали тиражировать. Об этом речь.