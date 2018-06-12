«Выдвигать иск, что моё ухо где-то там сфотографировали – это уже будет абсурд»: юрист о новых правилах съёмки в Европе

Новости Беларуси. Что изменилось в отношении фотографирования в Европе и могут ли предъявить претензии белорусу, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Новые правила фотосъёмки в Европе: «Если вы сделали пост в соцсетях, и человек узнал себя, он может попросить вас удалить»

Распространяются ли на Беларусь новые правила фотосъёмки в Европе?

Алексей Корочкин, кандидат юридических наук, доцент:

Юристы говорят об одном и том же.

Всё зависит от того, как будет применяться этот закон.

Есть такое изречение древнеримского юриста, который говорит: «Закон, доведенный до абсурда – высшая несправедливость». То есть, если он будет доведён до абсурда, и там, как сейчас говорят, социальные сети будут иметь возможность идентификации образа и, возможно, будет какая-то программа, которая позволит мне определить на Фэйсбуке, где ещё моё лицо, кроме моей страницы… Если буду сидеть, искать и где-то находить, и потом выдвигать иск туда, где моё ухо где-то там сфотографировали, суды будут присуждать какие-то аномальные суммы какого-то там ущерба – вот это уже, наверное, будет абсурд. Хотя, теоретически это возможно, исходя из тех положений, которые мы имеем сейчас.