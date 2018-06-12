Распространяются ли на Беларусь новые правила фотосъёмки в Европе?

Новости Беларуси. Что изменилось в отношении фотографирования в Европе и могут ли предъявить претензии белорусу, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Новые правила фотосъёмки в Европе: «Если вы сделали пост в соцсетях, и человек узнал себя, он может попросить вас удалить»

Алексей Корочкин, кандидат юридических наук, доцент:

Возникает вопрос: в какой суд он будет обращаться? Если это – белорусский гражданин, на которого регламент Евросоюза не распространятся, то есть, если он будет обращаться в белорусский суд, то вряд ли мы будет принимать какой-то регламент. Если мы будем обращаться в иностранный суд, вряд ли мы будем признавать такое решение на территории нашего государства.

«Выдвигать иск, что моё ухо где-то там сфотографировали – это уже будет абсурд»: юрист о новых правилах съёмки в Европе