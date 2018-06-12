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Остановил милиционер или сотрудник ГАИ: можно ли снимать их действия на видео?

12 июня 2018 15:35
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Новости Беларуси. О юридических нюансах рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

В белорусских музеях можно фотографировать?

Можно ли делать стримы с концертов и спортивных мероприятий?

Юрий Царёв, СТВ:
Сотрудник милиции, который остановил гражданина – имеет ли право гражданин его снимать? Или сотрудника ГАИ, который проверяет документы и задаёт вопрос? Очень часто видны ролики на YouTube подобные. Законно ли это?

Алексей Корочкин, кандидат юридических наук, доцент:
Я запретов не нахожу в законодательстве.

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# ГАИ # общество # Алексей Корочкин

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