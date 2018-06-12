Остановил милиционер или сотрудник ГАИ: можно ли снимать их действия на видео?

Новости Беларуси. О юридических нюансах рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».
В белорусских музеях можно фотографировать?
Можно ли делать стримы с концертов и спортивных мероприятий?
Юрий Царёв, СТВ:
Сотрудник милиции, который остановил гражданина – имеет ли право гражданин его снимать? Или сотрудника ГАИ, который проверяет документы и задаёт вопрос? Очень часто видны ролики на YouTube подобные. Законно ли это?
Алексей Корочкин, кандидат юридических наук, доцент:
Я запретов не нахожу в законодательстве.