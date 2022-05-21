Можно ли вернуться к нормальной жизни после употребления наркотиков? На этот вопрос ответил директор реабилитационного центра

Более четырех с половиной тысяч уголовных дел об обороте наркотиков возбуждено в Беларуси в 2021 году. В 2022 году – уже более тысячи. Стремительно растет количество онлайн-магазинов, более 90 % запрещенных веществ продают именно через интернет. Как наркобизнес ломает жизни детям? Что втягивает в опасную игру? Куда ведет белая дорожка? Об этом рассказали в программе «Большой город».
«У меня было только два чувства: хорошо или плохо». Почему наркомания – это болезнь замороженных чувств и когда нужна помощь нарколога (подробности здесь)?
Илона Волынец, СТВ:
Вы сейчас вернулись к нормальной жизни, вы трудоустроились?
Константин Заяц:
Да, при помощи программы, которая после центра ресоциализации. Я начал с Александром работать, и важным моментом было именно трудоустройство.
Кристина Сущеня, СТВ:
А на какую поддержку может рассчитывать человек, который прошел курс в вашем реабилитационном центре?
Александр Придверов, директор реабилитационного центра:
Второй этап нашей программы заключается в том, чтобы социально адаптировать человека, вернуть его в общество и помочь с трудоустройством, чтобы человек действительно возвращался в социум, возвращался к здоровому образу жизни.
Илона Волынец:
А все ли пациенты возвращаются к нормальному образу жизни? Велик ли шанс рецидива?
Алексей Александров, врач-психиатр-нарколог Минского областного клинического центра «Психиатрия-наркология»:
Если мы говорим о том, что эта болезнь хроническая, то рецидив неизбежен. Но если мы понимаем, что он неизбежен, то мы к нему готовимся. Если мы чрезмерно оптимистичны и верим, что, закрыв двери центра за собой, выйдя в обычный мир, мы стали свободными от зависимости, от которой мы и не стали свободными, то это дорога к срыву, наверное, даже к невозврату лечения, потому что у человека будет отношение, что меня не избавили, а должны были избавить. Так вот, не избавили, потому что не избавляют, но переучивают, поддерживают и помогают перестраивать. Иногда люди живут большую часть жизни в потреблении, а потом приходят к тому, что и не помнят, как жить по-другому. Если мы берем короткие сроки, то, конечно, первые месяцы часто определяющие. Дальше он приходит на работу. Конечно, это уже вопрос понимания нанимателя. Человек, например, был в местах лишения свободы либо имеет ограничения, связанные с зависимостью, по каким-то видам работ. И во многих местах это закрытая дверь. Человек опять должен возвращаться к криминалу (как-то же семью надо поддерживать). Тот путь, который он избрал, не всегда общество готово подхватить и поддержать. Даже не общество, а какие-то конкретные люди. Площадка, где бы могли люди в поддерживающей среде начинать свой трудовой стаж с минимальными компенсациями, это было бы очень здорово.
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