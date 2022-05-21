Можно ли вернуться к нормальной жизни после употребления наркотиков? На этот вопрос ответил директор реабилитационного центра

Более четырех с половиной тысяч уголовных дел об обороте наркотиков возбуждено в Беларуси в 2021 году. В 2022 году – уже более тысячи. Стремительно растет количество онлайн-магазинов, более 90 % запрещенных веществ продают именно через интернет. Как наркобизнес ломает жизни детям? Что втягивает в опасную игру? Куда ведет белая дорожка? Об этом рассказали в программе «Большой город». «У меня было только два чувства: хорошо или плохо». Почему наркомания – это болезнь замороженных чувств и когда нужна помощь нарколога (подробности здесь)?

Илона Волынец, СТВ:

Вы сейчас вернулись к нормальной жизни, вы трудоустроились?

Константин Заяц:

Да, при помощи программы, которая после центра ресоциализации. Я начал с Александром работать, и важным моментом было именно трудоустройство. Кристина Сущеня, СТВ:

А на какую поддержку может рассчитывать человек, который прошел курс в вашем реабилитационном центре?

Александр Придверов, директор реабилитационного центра:

Второй этап нашей программы заключается в том, чтобы социально адаптировать человека, вернуть его в общество и помочь с трудоустройством, чтобы человек действительно возвращался в социум, возвращался к здоровому образу жизни. Илона Волынец:

А все ли пациенты возвращаются к нормальному образу жизни? Велик ли шанс рецидива?