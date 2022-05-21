«У меня было только хорошо или плохо». Почему наркомания – это болезнь замороженных чувств и когда нужна помощь нарколога?

Более четырех с половиной тысяч уголовных дел об обороте наркотиков возбуждено в Беларуси в 2021 году. В 2022 году – уже более тысячи. Стремительно растет количество онлайн-магазинов, более 90 % запрещенных веществ продают именно через интернет. Как наркобизнес ломает жизни детям? Что втягивает в опасную игру? Куда ведет белая дорожка? Об этом рассказали в программе «Большой город».

Илона Волынец, СТВ:

Как понять, что нужна помощь нарколога? Какие люди чаще всего обращаются к таким специалистам? Кристина Сущеня, СТВ:

Думаю, самое время поговорить с практикующим наркологом. Алексей, сами ли приходят к вам люди за помощью? Или их чаще приводят родственники? Признают ли они, что я действительно болен.