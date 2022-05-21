«У меня было только хорошо или плохо». Почему наркомания – это болезнь замороженных чувств и когда нужна помощь нарколога?

Более четырех с половиной тысяч уголовных дел об обороте наркотиков возбуждено в Беларуси в 2021 году. В 2022 году – уже более тысячи. Стремительно растет количество онлайн-магазинов, более 90 % запрещенных веществ продают именно через интернет. Как наркобизнес ломает жизни детям? Что втягивает в опасную игру? Куда ведет белая дорожка? Об этом рассказали в программе «Большой город».
Илона Волынец, СТВ:
Как понять, что нужна помощь нарколога? Какие люди чаще всего обращаются к таким специалистам?
Кристина Сущеня, СТВ:
Думаю, самое время поговорить с практикующим наркологом. Алексей, сами ли приходят к вам люди за помощью? Или их чаще приводят родственники? Признают ли они, что я действительно болен.
Алексей Александров, врач-психиатр-нарколог Минского областного клинического центра «Психиатрия-наркология»:
Если брать людей, которые приходят за реабилитацией, то 90 % – это роль семьи и близких, которые человека не напрямую за руку привели, но помогли ему принять это решение, замотивировали на реабилитацию. Если мы говорим про другие вещи, например, когда человек приходит для лечения ломки, то вряд ли его приведет семья. У него самого страдания, он не спит, у него крутит суставы. И тут его физическое состояние приводит к врачу за назначением лечения: стационар, амбулаторно либо дневной стационар. То окружение, которое помогает прийти, важно и на этапе и самого пребывания, потому что многие прерывают программу, если нет такой поддержки. Когда программа заканчивается, то самое главное начинается потом. Потому что то пустое место, которое освободилось, должны занять семья, работа, занятость, хобби, отношения, любовь, дружба и те чувства, которые человек долго не замечал, что они у него в жизни есть, они возвращаются.
Кристина Сущеня:
Об этих чувствах хотелось бы поговорить с Константином, который прошел курс реабилитации. С какими трудностями вы столкнулись после?
Константин Заяц:
Как говорят, наркомания – болезнь замороженных чувств. Когда я попал в центр, я очень плохо понимал, что такое чувства. У меня было только два чувства: хорошо или плохо. Постепенно, работая по программе, на данный момент я хотя бы определяю, что со мной происходит, какие чувства я на данный момент испытываю. Где-то с помощью реакций тела, где-то сам понимаю, что я чувствую, а во время зависимости у меня ничего не было, я просто был замороженный.
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