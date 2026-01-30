Новости по тегу #Алексей Александров

«При хроническом употреблении изменяются не только какие-то моральные качества, об этом часто говориться, но на самом деле меняется и психика».
Заслуженные награды получили 70 медиков – это врачи, фельдшеры, медсестры и другие специалисты, кто ежедневно спасает жизни.
Расстройства пищевого поведения сегодня затрагивают почти каждого 10 на планете. Проблемы с питанием, как правило, возникают на фоне стресса.
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