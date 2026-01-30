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Новости по тегу #Алексей Александров

Что происходит с сознанием подростка, который употребляет наркотики – узнали у врача
30 января 2026 15:52

Что происходит с сознанием подростка, который употребляет наркотики – узнали у врача

Лучших медиков Минской области чествовали в столице
10 июня 2025 15:19

Лучших медиков Минской области чествовали в столице

Почему мы боимся оставлять еду на тарелке? Учёные рассказали о синдроме блокадника
30 декабря 2024 10:18

Почему мы боимся оставлять еду на тарелке? Учёные рассказали о синдроме блокадника

Эти страшные болезни возникают от избыточного потребления сахара. Медики рассказали, как сохранить здоровье
01 марта 2024 16:43

Эти страшные болезни возникают от избыточного потребления сахара. Медики рассказали, как сохранить здоровье

Сладкое поднимает настроение. Развеиваем популярные мифы о сахаре
01 марта 2024 15:59

Сладкое поднимает настроение. Развеиваем популярные мифы о сахаре

Почему во время стресса хочется сладенького? Объяснил врач
01 марта 2024 15:51

Почему во время стресса хочется сладенького? Объяснил врач

Белорусы показали блестящую игру на Кубке России по шахматам в Сочи
04 декабря 2023 14:17

Белорусы показали блестящую игру на Кубке России по шахматам в Сочи

Как алкоголь влияет на мышление водителя? Страшные факты от врачей
21 апреля 2023 14:24

Как алкоголь влияет на мышление водителя? Страшные факты от врачей

Белорус Вячеслав Зарубицкий лидирует на шахматном турнире «Минск-2022»
09 августа 2022 12:13

Белорус Вячеслав Зарубицкий лидирует на шахматном турнире «Минск-2022»

Международный гроссмейстер о турнире «Минск-2022»: собрались почти все сильнейшие шахматисты из Беларуси
06 августа 2022 17:41

Международный гроссмейстер о турнире «Минск-2022»: собрались почти все сильнейшие шахматисты из Беларуси

Повышать образованность людей. Отделение для помощи детям с особенностями развития открыли в Мачулищах
01 июня 2022 15:49

Повышать образованность людей. Отделение для помощи детям с особенностями развития открыли в Мачулищах

Можно ли вернуться к нормальной жизни после употребления наркотиков? На этот вопрос ответил директор реабилитационного центра
21 мая 2022 16:25

Можно ли вернуться к нормальной жизни после употребления наркотиков? На этот вопрос ответил директор реабилитационного центра