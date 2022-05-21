«Дальше либо умирать, либо что-то делать с этим». Стоит ли употребление наркотиков такого финала?

Более четырех с половиной тысяч уголовных дел об обороте наркотиков возбуждено в Беларуси в 2021 году. В 2022 году – уже более тысячи. Стремительно растет количество онлайн-магазинов, более 90 % запрещенных веществ продают именно через интернет. Как наркобизнес ломает жизни детям? Что втягивает в опасную игру? Куда ведет белая дорожка? Об этом рассказали в программе «Большой город». Кристина Сущеня, СТВ:

Какое воздействие наркотик оказывает на организм? Способна ли одна доза вызвать привыкание? Илона Волынец, СТВ:

На эти вопросы точнее ответит тот, кто испытал все на себе. Константину тоже есть что рассказать. Рискует ли человек, попробовав всего один раз запрещенное вещество?

Константин Заяц:

Конечно, рискует. У меня так и получилось. Это мой опыт. Попробовал один раз, и постепенно замотало на полжизни меня. Илона Волынец:

Как это было? Кристина Сущеня:

По приколу? Константин Заяц:

Ради интереса. Илона Волынец:

А почему потом не остановились?

Константин Заяц:

Потому что потом уже вещества заняли в моей жизни главную роль, то есть все было построено, чтобы их добывать и употреблять. Кристина Сущеня:

А в какой момент вы поняли, что нужно обращаться к специалистам? Или вас направили к специалисту? Константин Заяц:

Я достиг определенного дна, а дальше либо умирать, либо что-то делать с этим. Я обратился за помощью через родителей. Илона Волынец:

То есть это сказалось на вашем здоровье? Константин Заяц:

Да. Илона Волынец:

К нашему разговору присоединяется директор реабилитационного центра, в котором проходил лечение Константин. Константин был тяжелым пациентом?