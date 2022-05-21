«Дальше либо умирать, либо что-то делать с этим». Стоит ли употребление наркотиков такого финала?
Более четырех с половиной тысяч уголовных дел об обороте наркотиков возбуждено в Беларуси в 2021 году. В 2022 году – уже более тысячи. Стремительно растет количество онлайн-магазинов, более 90 % запрещенных веществ продают именно через интернет. Как наркобизнес ломает жизни детям? Что втягивает в опасную игру? Куда ведет белая дорожка? Об этом рассказали в программе «Большой город».
Кристина Сущеня, СТВ:
Какое воздействие наркотик оказывает на организм? Способна ли одна доза вызвать привыкание?
Илона Волынец, СТВ:
На эти вопросы точнее ответит тот, кто испытал все на себе. Константину тоже есть что рассказать. Рискует ли человек, попробовав всего один раз запрещенное вещество?
Константин Заяц:
Конечно, рискует. У меня так и получилось. Это мой опыт. Попробовал один раз, и постепенно замотало на полжизни меня.
Илона Волынец:
Как это было?
Кристина Сущеня:
По приколу?
Константин Заяц:
Ради интереса.
Илона Волынец:
А почему потом не остановились?
Константин Заяц:
Потому что потом уже вещества заняли в моей жизни главную роль, то есть все было построено, чтобы их добывать и употреблять.
Кристина Сущеня:
А в какой момент вы поняли, что нужно обращаться к специалистам? Или вас направили к специалисту?
Константин Заяц:
Я достиг определенного дна, а дальше либо умирать, либо что-то делать с этим. Я обратился за помощью через родителей.
Илона Волынец:
То есть это сказалось на вашем здоровье?
Константин Заяц:
Да.
Илона Волынец:
К нашему разговору присоединяется директор реабилитационного центра, в котором проходил лечение Константин. Константин был тяжелым пациентом?
Александр Придверов, директор реабилитационного центра:
На данный момент Константин прошел полный курс программы реабилитации, также он закончил второй этап ресоциализации. Программа реабилитации основана на психосоциальном аспекте. Для нас важно не только достать человека из агрессивной среды, но и докопаться именно до глубины его употребления и до причин. Мы говорим всегда, что любая болезнь семейная, и все это идет именно из семьи. Порой кажется, что родители прекрасные, родители говорят, что мы же все для них делали, но на самом деле существует огромный дефицит семейной любви.
Кристина Сущеня:
К слову о лечении, существует большое количество запрещенных веществ, а под каждый вид существует и свой курс лечения?