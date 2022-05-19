Даже несовершеннолетним не сойдёт это с рук. Какая ответственность предусмотрена за незаконное хранение наркотиков?

Более четырех с половиной тысяч уголовных дел об обороте наркотиков возбуждено в Беларуси в 2021 году. В 2022 году – уже более тысячи. Стремительно растет количество онлайн-магазинов, более 90 % запрещенных веществ продают именно через интернет. Как наркобизнес ломает жизни детям? Что втягивает в опасную игру? Куда ведет белая дорожка? Об этом рассказали в программе «Большой город». Отводит глаза в сторону и отрицает свою вину. Как в Минске разоблачили закладчика наркотиков (подробности здесь)?

Кристина Сущеня, СТВ:

Какая ответственность грозит таким бизнесменам, которые стоят во главе?

Андрей Гриб, заместитель начальника управления следственного комитета по Минску:

Как показывает практика расследования уголовных дел, молодые люди, которые ведутся на такую рекламу, – это 20-30 лет. Они недолго работают. Зачастую они попадаются в руки правоохранительным органам уже в первый день своей работы. Что касается ответственности, то распространители, так называемые закладчики, совершая подобные действия, их действия подлежат квалификации как незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, совершенный группой лиц либо в составе организованной группы (в зависимости от обстоятельств конкретного уголовного дела). Это части третья и четвертая статьи 328 Уголовного Кодекса. По обеим частям предусматривается только один вид их всех видов наказания – это лишение свободы. По третьей части – от шести до пятнадцати лет лишения свободы, а по четвертой части – от десяти до двадцати лет. Альтернатив здесь других нет. Кристина Сущеня:

Что касается несовершеннолетних, наверное, тоже стоит очертить ответственность, потому что все больше вовлекают детей.