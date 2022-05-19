Даже несовершеннолетним не сойдёт это с рук. Какая ответственность предусмотрена за незаконное хранение наркотиков?
Более четырех с половиной тысяч уголовных дел об обороте наркотиков возбуждено в Беларуси в 2021 году. В 2022 году – уже более тысячи. Стремительно растет количество онлайн-магазинов, более 90 % запрещенных веществ продают именно через интернет. Как наркобизнес ломает жизни детям? Что втягивает в опасную игру? Куда ведет белая дорожка? Об этом рассказали в программе «Большой город».
Отводит глаза в сторону и отрицает свою вину. Как в Минске разоблачили закладчика наркотиков (подробности здесь)?
Кристина Сущеня, СТВ:
Какая ответственность грозит таким бизнесменам, которые стоят во главе?
Андрей Гриб, заместитель начальника управления следственного комитета по Минску:
Как показывает практика расследования уголовных дел, молодые люди, которые ведутся на такую рекламу, – это 20-30 лет. Они недолго работают. Зачастую они попадаются в руки правоохранительным органам уже в первый день своей работы. Что касается ответственности, то распространители, так называемые закладчики, совершая подобные действия, их действия подлежат квалификации как незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, совершенный группой лиц либо в составе организованной группы (в зависимости от обстоятельств конкретного уголовного дела). Это части третья и четвертая статьи 328 Уголовного Кодекса. По обеим частям предусматривается только один вид их всех видов наказания – это лишение свободы. По третьей части – от шести до пятнадцати лет лишения свободы, а по четвертой части – от десяти до двадцати лет. Альтернатив здесь других нет.
Кристина Сущеня:
Что касается несовершеннолетних, наверное, тоже стоит очертить ответственность, потому что все больше вовлекают детей.
Андрей Гриб:
Максимальная ответственность для несовершеннолетних по закону предусмотрена до 10 лет лишения свободы. Когда мы расследуем конкретные уголовные дела, когда уже е произошло, родители со слезами думают, как же так произошло, то мы видим, что родители на каком-то этапе стали не обращать внимания на своего ребенка, не интересоваться его проблемами, его окружением, чем н занимается, чем интересуется в сети Интернет. Ребенок потерял интерес к тем увлечениям, которые были раньше, он не интересуется учебой – все эти обстоятельства в совокупности могут говорить о том, что либо потребляет наркотики, участвуя в их незаконном обороте, либо занимается чем-то приступным.
Кристина Сущеня:
Получается, как было сказано в переписке, 10 рублей за одну такую закладку могут обернуться 10 годами заключения.
Андрей Гриб:
Так оно и есть.
Илона Волынец, СТВ:
Я бы хотела вернуться к истории Вячеслава, который пришел сегодня к нам в студию, откровенно все рассказал. Кстати, у вашей истории счастливый конец. Перед нами успешный бизнесмен, который сейчас помогает людям, которые столкнулись с такой же проблемой в жизни. На ваш взгляд, как достучаться до молодежи, если они не верят правоохранителям, серьезным дядям в форме, которые им говорят об ответственности.
Вячеслав Сосновский:
Ключевой момент – это принятие. Для меня это было очень важно, когда я пришел, меня поддержали, меня не осудили. Были такие же ребята, которые со мной разговаривали на моем же языке и говорили, что все нормально, все получится. Поэтому, наверное, мы строим свою работу на выстраивании отношений с этими людьми, чтобы показать им не со стороны какой-то силы, как в моем случае, когда родственники пытаются тебя где-то закрыть, что-то сделать со стороны силы. Оно чуть-чуть вызывает противоположность. Поэтому мы стараемся на каких-то принципах уважения достучаться до человека.
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