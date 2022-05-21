«Это полный ужас». Реальная история потребления наркотиков и его последствий

Более четырех с половиной тысяч уголовных дел об обороте наркотиков возбуждено в Беларуси в 2021 году. В 2022 году – уже более тысячи. Стремительно растет количество онлайн-магазинов, более 90 % запрещенных веществ продают именно через интернет. Как наркобизнес ломает жизни детям? Что втягивает в опасную игру? Куда ведет белая дорожка? Об этом рассказали в программе «Большой город».

Илона Волынец, СТВ:

Наш следующий гость сам едва не стал героем криминальной хроники. Вячеслав не постеснялся прийти в студию и рассказать свою историю. Как у вас все начиналось?

Вячеслав Сосновский:

Так вышло, что с очень раннего детства (уже с 10 лет) в моей жизни появился алкоголь. Начал выпивать, пошли систематические эти все вещи, поставили на учет. После школы получилось поступить в институт. Так получилось, что мои же друзья, с которыми я общался, начали употреблять наркотики. Я начал употреблять наркотики. Следующие восемь лет были безумием. Это где-то началось в лет 20, и в 28 лет (в 29 даже) я уехал в центр реабилитации. Все эти восемь или девять лет – это полный ужас. Кристина Сущеня, СТВ:

Как употребление запрещенных веществ сказывалось на вашей жизни?

Вячеслав Сосновский:

В самом начале казалось, что это мне помогает. Как у спортсмена определенный допинг. Мне казалось, что моя жизнь приобретает краски, что я становлюсь каким-то успешным, вокруг меня какие-то новые люди появляются. Первые полгода я даже не понимал проблемы. Со временем (где-то через полгода или год) я уже начал понимать, что попал, что меня это все контролирует. Как моя жизнь менялась за эти восемь лет? Получил я две судимости, за это время я лишился работы, появились болезни, связанные с употреблением. Кристина Сущеня:

А ваши близкие знали об этом?

Вячеслав Сосновский:

Изначально мои близкие не хотели в это верить. Кристина Сущеня:

Они как-то случайно узнали?

Вячеслав Сосновский:

Оно видно. Сначала они начинают догадываться, а ты пытаешься это прятать. Потом ты уже сам в себя не веришь, тебе становится на все так наплевать, что ты уже и не скрываешь. Я долгое время пытался убедить маму, что наркоманов очень много, необязательно быть каким-то криминальным. Есть люди, которые зарабатывают, на хороших машинах ездят, то есть я пытался ее обмануть, чтобы она от меня отстала, чтобы я смог дальше продолжать свой аморальный образ жизни. На каком-то этапе мне даже казалось, что получилось. Но однажды моя мама попала на группы помощи, где собираются мамы и ребята, которые уже избавились от этой проблемы. Они уже со своей стороны рассказывали, вдохновляли, помогали, направляли родственников, чтобы они правильно влияли на своих детей.