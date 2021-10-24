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Можно ли содержать дома обезьяну или змею? Вот кто окажется под запретом

24 октября 2021 18:12
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Новости Беларуси. Как быть, когда осиротевший дикий зверь сам вышел к человеку? Многие помнят резонансную историю медвежонка Василисы. Она прибилась к фермеру в Борисовском районе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Можно ли содержать дома обезьяну или змею? Вот кто окажется под запретом-1

Несмотря на зародившуюся привязанность, комиссия решила, что лучше косолапому малышу расти в Березинском заповеднике.  

Можно ли содержать дома обезьяну или змею? Вот кто окажется под запретом-4

Татьяна Железнова, консультант отдела биологического разнообразия Минприроды Беларуси:
Это животное, которое вырастает до определенных размеров и в любом случае представляет опасность для жизни и здоровья не только того, кто содержит это животное, но также и для окружающих людей. Сыграл еще тот фактор, что в Березинском заповеднике есть специалисты, ветеринары например, которые могут обеспечить ему должный уход в случае необходимости.  

Можно ли содержать дома обезьяну или змею? Вот кто окажется под запретом-7

После вступления в силу поправок в закон «О животном мире» такой выбор и вовсе стоять не будет. Медведей, рысей, львов и других крупных диких животных запретят держать в домашних условиях.

Можно ли содержать дома обезьяну или змею? Вот кто окажется под запретом-10

Прежде всего ради безопасности владельцев в черный список попадут ядовитые змеи и насекомые. Под запретом окажутся и приматы. Пока же найти объявление об их продаже в интернете несложно.  

Можно ли содержать дома обезьяну или змею? Вот кто окажется под запретом-13

Она не в Беларуси, она в России, но она с документами, официальная, из питомника. Все документы там есть. Вы поинтересуйтесь. Я знаю, что рысь нельзя, волка нельзя держать. Насчет обезьянок там, по-моему, ничего. Крокодилов нельзя. Обезьянку можно, только разрешение оформите в Министерстве природы.  

В разговоре продавец то и дело путал, в какое министерство обращаться, и советовал почитать о повадках животного в Сети.  

Можно ли содержать дома обезьяну или змею? Вот кто окажется под запретом-16

Звоните в Министерство сельского хозяйства узнать, можно ли – вот, он из питомника, из России. Вот, зарегистрировать у себя дома, официально приобретаю. Можно ли? Вот что они вам скажут.  

Можно ли содержать дома обезьяну или змею? Вот кто окажется под запретом-19

Татьяна Железнова:
Сегодня у нас зарегистрировано свыше 6 000 животных, которые содержатся в неволе, в том числе у граждан. Обезьян у нас не содержат. Основная задача этой регистрации диких животных заключается в том, что мы проверяем законность владения этими животными. Мы всегда призываем граждан, прежде чем приобретать ту же обезьяну или змею, ознакомиться вообще с характеристиками этого вида, смогут ли люди обеспечить необходимый, должный уход этому животному.  

Можно ли содержать дома обезьяну или змею? Вот кто окажется под запретом-22

К сожалению, всегда найдутся те, кто в погоне за хайпом, несмотря на любые законы, сделает все, чтобы обзавестись экзотическим зверем. Остается надеяться на ответственное и по-настоящему человечное отношение к братьям нашим меньшим, когда прихоть владельцев не превращает питомцев в живых игрушек.  

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# Животные # общество # Татьяна Железнова # Яна Шипко # Фотофакт

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