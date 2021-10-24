«Фермер из Гвинеи позвонил с вопросом: можно я к вам приеду?» Эту белорусскую технику знают и в Гвинее, и в Южной Америке

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Андрей Тимошкин, директор ОАО «Завод Минскагропроммаш». Ольга Коршун, ведущая:

Основной рынок сбыта – это Россия.

Андрей Тимошкин, директор ОАО «Завод Минскагропроммаш»:

До 80 %, но мы выходим и на рынки третьих стран, дальней дуги. Это рынки Африки. Просто техника и сегмент рынка, в котором мы себя заявили, разработали продукцию, были сразу направлена на российский рынок. В Российской Федерации принята государственная программа по вводу пахотных земель в оборот. Ольга Коршун:

То есть у вас там работы буквально непаханое поле. Андрей Тимошкин:

Около 20 лет.

Ольга Коршун:

Пахать не перепахать. Андрей Тимошкин:

Но мы не останавливаемся на достигнутом, идем в другие сегменты рынка, которые тоже нужны при земледелии. Есть сложные почвы, мы начинаем заниматься ими. Плюс, есть технологические процессы, которые узко направлены. Мы идем и в этот сегмент рынка: например, глубокорыхлители. Ольга Коршун:

То есть у вас выбирают сложный путь, там меньше конкурентов. Андрей Тимошкин:

Не факт. Чем он сложнее, тем более эффективна и рентабельна наша работа. Ольга Коршун:

Я изучила географию ваших поставок, натолкнулась на случай с фермером из Гвинеи. Вы знаете, как его зовут, поддерживаете с ним связь. Что белорусские производители могут поставить в Гвинею, Доминикану?

Андрей Тимошкин:

С учетом сегодняшних коммуникаций в мире, они очень развиты, обратились к нам наши потребители из Гвинеи, из Южной Америки. Это не единичные уже случаи. Ольга Коршун:

То есть фермер из Гвинеи набрал номер телефона и сказал: «Здравствуйте»? Андрей Тимошкин:

Фермер из Гвинеи сказал: «Здравствуйте, можно я к вам приеду?» И они у нас были. Они посмотрели нашу возможность производить эту технику. Нарисовали на листе бумаги то, что они хотят. Мы сели, обсудили и поняли, что мы можем это сделать. Они были этому несказанно рады. Мы это сделали. Притом, что доработка самого продукта не заняла большого количества сил и времени, затрат. Мы это сделали и удовлетворили их спрос. Это большое дело. Мы так работаем непосредственно с каждым клиентом, потому что у нас единичный продукт, в том числе и на территории России.

Ольга Коршун:

То есть вы полностью подстраиваетесь под нужды клиента. Он говорит, что хочет такой продукт, а вы говорите, что сделаете. Андрей Тимошкин:

Это единичный продукт, другого не дано. У нас в этом плане маркетинг и изучение рынка, работа с клиентом на очень высоком уровне. Я своим маркетологам часто устраиваю экзамены. И работают там даже девушки. Ольга Коршун:

Как он проходит? Андрей Тимошкин:

На предмет устройства, знания паспорта, технических особенностей. Мы просто садимся и беседуем. Ольга Коршун:

А если не прошел экзамен?