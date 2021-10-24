«Фермер из Гвинеи позвонил с вопросом: можно я к вам приеду?» Эту белорусскую технику знают и в Гвинее, и в Южной Америке

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Андрей Тимошкин, директор ОАО «Завод Минскагропроммаш».
Ольга Коршун, ведущая:
Основной рынок сбыта – это Россия.
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Андрей Тимошкин, директор ОАО «Завод Минскагропроммаш».
Ольга Коршун, ведущая:
Основной рынок сбыта – это Россия.
Андрей Тимошкин, директор ОАО «Завод Минскагропроммаш»:
До 80 %, но мы выходим и на рынки третьих стран, дальней дуги. Это рынки Африки. Просто техника и сегмент рынка, в котором мы себя заявили, разработали продукцию, были сразу направлена на российский рынок. В Российской Федерации принята государственная программа по вводу пахотных земель в оборот.
Ольга Коршун:
То есть у вас там работы буквально непаханое поле.
Андрей Тимошкин:
Около 20 лет.
Ольга Коршун:
Пахать не перепахать.
Андрей Тимошкин:
Но мы не останавливаемся на достигнутом, идем в другие сегменты рынка, которые тоже нужны при земледелии. Есть сложные почвы, мы начинаем заниматься ими. Плюс, есть технологические процессы, которые узко направлены. Мы идем и в этот сегмент рынка: например, глубокорыхлители.
Ольга Коршун:
То есть у вас выбирают сложный путь, там меньше конкурентов.
Андрей Тимошкин:
Не факт. Чем он сложнее, тем более эффективна и рентабельна наша работа.
Ольга Коршун:
Я изучила географию ваших поставок, натолкнулась на случай с фермером из Гвинеи. Вы знаете, как его зовут, поддерживаете с ним связь. Что белорусские производители могут поставить в Гвинею, Доминикану?
Андрей Тимошкин:
С учетом сегодняшних коммуникаций в мире, они очень развиты, обратились к нам наши потребители из Гвинеи, из Южной Америки. Это не единичные уже случаи.
Ольга Коршун:
То есть фермер из Гвинеи набрал номер телефона и сказал: «Здравствуйте»?
Андрей Тимошкин:
Фермер из Гвинеи сказал: «Здравствуйте, можно я к вам приеду?» И они у нас были. Они посмотрели нашу возможность производить эту технику. Нарисовали на листе бумаги то, что они хотят. Мы сели, обсудили и поняли, что мы можем это сделать. Они были этому несказанно рады. Мы это сделали. Притом, что доработка самого продукта не заняла большого количества сил и времени, затрат. Мы это сделали и удовлетворили их спрос. Это большое дело. Мы так работаем непосредственно с каждым клиентом, потому что у нас единичный продукт, в том числе и на территории России.
Ольга Коршун:
То есть вы полностью подстраиваетесь под нужды клиента. Он говорит, что хочет такой продукт, а вы говорите, что сделаете.
Андрей Тимошкин:
Это единичный продукт, другого не дано. У нас в этом плане маркетинг и изучение рынка, работа с клиентом на очень высоком уровне. Я своим маркетологам часто устраиваю экзамены. И работают там даже девушки.
Ольга Коршун:
Как он проходит?
Андрей Тимошкин:
На предмет устройства, знания паспорта, технических особенностей. Мы просто садимся и беседуем.
Ольга Коршун:
А если не прошел экзамен?
Андрей Тимошкин:
Тогда мы будем предпринимать действия, чтобы экзамен был выучен. А как вы думали? А иначе как человек продаст эту продукцию? Как он объяснит ее преимущества и достоинства?
Ольга Коршун:
То есть для вас реклама – двигатель прогресса.
Андрей Тимошкин:
Других вариантов нет ни у кого.
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