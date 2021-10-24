«Животные гибли прямо на глазах у посетителей». Передвижные зоопарки запретят в Беларуси

Новости Беларуси. Где точно невозможно создать достойных условий для содержания диких животных, так это в передвижных зоопарках. Такие зверинцы исчезнут как вид, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Благо, большинство посетителей не готовы поддерживать рублем такой бизнес забавы ради.