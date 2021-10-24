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Поправки в закон «О животном мире». Что важно знать владельцам контактных зоопарков?

24 октября 2021 18:12
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Новости Беларуси. Определения контактных зоопарков в юридическом поле до этого не было, а между тем зоотерапия как вид отдыха все набирала популярность. Чтобы животные не стрессовали, а общение с ними гарантированно было безопасным, теперь из диких видов держать там разрешат в основном мелких грызунов – это хомячки, морские свинки, чилийские белки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Поправки в закон «О животном мире». Что важно знать владельцам контактных зоопарков?-1

Привет!

Поправки в закон «О животном мире». Что важно знать владельцам контактных зоопарков?-4

Если контактный зоопарк приобрел животное до вступления в силу поправок, оно останется со своими владельцами. Конечно, придется позаботиться о достойных условиях содержания.

В свое время семья Буйняковых продала машину, чтобы купить верблюдицу. Из Сургута Изабелла приехала с родословной, ветпаспортом, чипом и, как и положено, привычкой плеваться. Отучить помогли любовь и терпение.  

Поправки в закон «О животном мире». Что важно знать владельцам контактных зоопарков?-7

Светлана Буйнякова, хозяйка домашнего контактного зоопарка:
Она уже полностью доверяет. Она знает, что ее здесь никто не обидит. Потому что никогда в жизни на нее никто не поднял руку. Она это запомнит.  

Игорь Буйняков, хозяин домашнего контактного зоопарка:
Все животные с любовью. Мы их любим. Это же наши животные, не чьи-то.  

Поправки в закон «О животном мире». Что важно знать владельцам контактных зоопарков?-10

Ради своего домашнего зоопарка семья переехала из города в деревню. Сегодня у каждого животного просторный вольер, полноценный рацион и море внимания.  

Поправки в закон «О животном мире». Что важно знать владельцам контактных зоопарков?-13

Игорь Буйняков:
Я вам скажу, контактных зоопарков мало.  

Яна Шипко, корреспондент:
То есть это на совести каждого владельца?  

Светлана Буйнякова:
Абсолютно.  

Поправки в закон «О животном мире». Что важно знать владельцам контактных зоопарков?-16

Игорь Буйняков:
Естественно, мы сами, хозяева, работаем, а люди нанимают людей. Нанять человека это не значит, что он будет выполнять ответственно свою работу. Он работает для денег, а мы работаем для души.  

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# Животные # общество # Игорь Буйняков # Светлана Буйнякова # Яна Шипко # Фотофакт

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