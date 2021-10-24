Поправки в закон «О животном мире». Что важно знать владельцам контактных зоопарков?

Новости Беларуси. Определения контактных зоопарков в юридическом поле до этого не было, а между тем зоотерапия как вид отдыха все набирала популярность. Чтобы животные не стрессовали, а общение с ними гарантированно было безопасным, теперь из диких видов держать там разрешат в основном мелких грызунов – это хомячки, морские свинки, чилийские белки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Привет!

Если контактный зоопарк приобрел животное до вступления в силу поправок, оно останется со своими владельцами. Конечно, придется позаботиться о достойных условиях содержания. В свое время семья Буйняковых продала машину, чтобы купить верблюдицу. Из Сургута Изабелла приехала с родословной, ветпаспортом, чипом и, как и положено, привычкой плеваться. Отучить помогли любовь и терпение.

Светлана Буйнякова, хозяйка домашнего контактного зоопарка:

Она уже полностью доверяет. Она знает, что ее здесь никто не обидит. Потому что никогда в жизни на нее никто не поднял руку. Она это запомнит. Игорь Буйняков, хозяин домашнего контактного зоопарка:

Все животные с любовью. Мы их любим. Это же наши животные, не чьи-то.

Ради своего домашнего зоопарка семья переехала из города в деревню. Сегодня у каждого животного просторный вольер, полноценный рацион и море внимания.