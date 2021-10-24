Аист без лапки, слепая от рождения ворона. Узнали, как выхаживают птиц в приюте

Новости Беларуси. На неделе наши депутаты совершили научный прорыв. Вернее, наконец-то его узаконили. В документ, который регулирует безопасность генно-инженерной деятельности, внесут поправки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В результате мы сможем попробовать то самое молоко от трансгенных коз, которые живут под Жодино. И это очень кстати. Целебные свойства молока поражают даже ученых. А некоторые заявляют, что этот напиток помогает бороться и с коронавирусом. И это еще не все нововведения в мире животных. Но касаются они человека в первую очередь. Яна Шипко о том, как научиться жить дружно.

Яна Шипко, корреспондент:

Птичий приют под Осиповичами знают во всей стране. За время существования здесь помогли сотням птиц. И что самое важное, большинство пострадавших пернатых, которые попадали сюда, смогли вернуться в природу. Впрочем, «выпускники» своих спасителей не забывают. И интересно, что, например, смекалистые вороны умудряются подкармливать таких гостей.

Жанна Столярова, директор частного приюта диких птиц:

Пара воронов прилетает к нашим, которые находятся в вольерах, одни передают им мясо, а другие – всякие ягоды, интересные вещи, которые невозможно добыть человеку.

Все началось в 2013 году. Жанна с мужем-орнитологом спасли от усыпления грача со сломанным крылом. Потом решили, что птице нужен просторный вольер и компания, и переехали из столицы на хутор под Осиповичами. С тех пор раненых пернатых сюда привозят со всех уголков страны.

Жанна Столярова:

Самый большой и сложный период – это летний период, период гнездования, когда к нам привезли 50 ласточек, и я уже не знала, что мне делать. Нередкие гости здесь и краснокнижники, как этот черный аист. В Мозыре вышел к магазину просить помощи у людей.

Жанна Столярова:

После осмотра выяснилось, что у него черепно-мозговая травма. Он стоял на коленях, он не мог даже подняться на лапы, но лечение дало о себе знать. Все хорошо, птица кушает, гуляет.

Это не зоопарк. Главная миссия приюта – не просто вылечить, а вернуть пострадавших птиц в естественную среду обитания. Этот говорящий ворон гулял по Минску. Из его словарного запаса узнали: зовут Каркуша. А вот хозяев не нашли. Жанна Столярова:

Будем отучать от людей, забывать, что такое человеческие разговоры, потом уже по возможности выпустим в естественную среду обитания.

Соседям Каркуши повезло меньше – их нашли сбитыми на дороге. Сломанные крылья не восстановятся. Так что вороны прописались в приюте насовсем. Обитателей, которые уже не смогут вернуться в природу, немало: гусь без крыла и с раздробленным клювом, пострадавший от охотников, аист без лапки, родившаяся слепой ворона.

Жанна Столярова:

У нее очень сильно развито обоняние. Очень хорошо находит еду, и ее еще галка подкармливает.

Аисты, лебеди, вороны, совы, сычи, ястребы, луни. Содержать птичий двор накладно. Уход дни и ночи напролет требует сил и немалых средств. Только мышей дикие птицы съедают 3 500 в месяц. Одна штука – по 2 рубля. Плюс ветеринарные услуги. Порой требуются сложные операции. Помогают неравнодушные люди. С юных лет в семейное дело втянулся и сын Ратмир.

Вороны еще любят ягоды, зерно, мясо тоже любят. Однако как бы ни привязалась семья к своим пернатым любимцам, если дикая птица здорова, ее обязательно ждет свобода. Любовь к животным не должна превращаться в эгоизм, считают зоозащитники.