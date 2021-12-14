Можно ли на ранних этапах выявить перспективного спортсмена? Спросили у тренера по таэквондо
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:
Как воспитать будущего чемпиона, основываясь на ваш личный опыт? Может быть, поделитесь какими-то секретами?
Евгений Родченко, тренер спортивного клуба таэквондо «Каскад»:
Во-первых, больше, наверное, опыт свой спортивный. Я думаю, что не может тренер именно воспитать чемпиона, если он когда-то не был – неважно, успешный он спортсмен, неуспешный, выиграл чемпионат мира или нет – если он не выступал, не переживал, психологически не проходил все то, что там происходит, всю подготовку.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Евгений, а можно я как мама поинтересуюсь у вас. А можно ли как-то на ранних этапах выявить перспективного спортсмена? Посмотреть на мальчика – в этом спорте он будет хорош.
Евгений Родченко:
Тоже я очень часто говорю родителям, что это такое мнение. Мне кажется, надо отходить от него, потому что это дети. В любом случае он приходит развиваться. Неизвестно какой ребенок станет через пять лет, через 10 лет. Поэтому когда он занимается, просто на раннем этапе у кого-то вроде бы получается лучше, у кого-то хуже. Но, если у ребенка есть желание. Самое главное, чтобы было желание, а не родители его подталкивали; «Давай ты будешь ходить».
Алеся Лакина:
Если нет желания, не стоит заставлять?
Евгений Родченко:
Да. Если у него есть желание, то результат всегда будет. Просто уже от возможности – у кого-то может быть чуть раньше, у кого-то чуть позже. Но, как правило, обычно дети к 12-13 годам, если они пришли в 6,7,8 лет, начинают более-менее выравниваться. И уже нет такого явного преимущества кого-то перед кем-то. То есть они уже физически все одинаково окрепшие – плюс-минус – примерно одинаковые спортсмены становятся. Поэтому главное – желание. А в остальном смотреть на ранних этапах: «Ты можешь таэквондо заниматься. Ты не можешь, отходи». Такого нет точно. То есть каждый желающий приходит, у нас занимается и идет к результату.
Читайте также:
«Мне тогда было еще 9 лет». Певица Стефания Соколова рассказала, за что получила первую стипендию
«Пою с трех лет». Белорусская певица о сцене, музыкальной семье и дуэте с Меладзе
«Нравится стоять в белом халате». Вот почему студент пошел в медицинский учиться на провизора