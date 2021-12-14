Можно ли на ранних этапах выявить перспективного спортсмена? Спросили у тренера по таэквондо

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:

Как воспитать будущего чемпиона, основываясь на ваш личный опыт? Может быть, поделитесь какими-то секретами?

Евгений Родченко, тренер спортивного клуба таэквондо «Каскад»:

Во-первых, больше, наверное, опыт свой спортивный. Я думаю, что не может тренер именно воспитать чемпиона, если он когда-то не был – неважно, успешный он спортсмен, неуспешный, выиграл чемпионат мира или нет – если он не выступал, не переживал, психологически не проходил все то, что там происходит, всю подготовку. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Евгений, а можно я как мама поинтересуюсь у вас. А можно ли как-то на ранних этапах выявить перспективного спортсмена? Посмотреть на мальчика – в этом спорте он будет хорош.