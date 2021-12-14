28 современных камер и умные датчики. На границе с Украиной обновили погранзаставу «Глыбоцкое»

Новости Беларуси. Современная сигнализационная система, интеллектуальное видеонаблюдение и умные датчики. На границе с Украиной сдали в эксплуатацию обновленный комплекс пограничной заставы «Глыбоцкое», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он расположен в Гомельском районе и охраняет около 30 километров государственной границы с Украиной.

В торжественном мероприятии приняли участие заместитель председателя Госпогранкомитета Сергей Новиков, председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, помощник Президента – инспектор по Гомельской области Николай Рогащук и военнослужащие пограничной группы.

Сергей Свентецкий, заместитель начальника Гомельской пограничной группы:

Государственная граница оборудована современным рубежом охраны, совершеннейшей оптико-волоконной сигнализационной системой, на которой установлена система видеонаблюдения. 28 видеокамер позволяют не просто работать в режиме обнаружения признаков нарушения госграницы, но и реагировать на изменение обстановки.

Алексей Малявский, начальник пограничной заставы «Глыбоцкое»:

На текущий момент на пограничной заставе созданы самые лучшие условия, которые вообще могут быть у военнослужащих для повседневной деятельности, для культурной. Для занятия спортом имеется как уличный спортивный городок, так и тренажерный зал, который находится непосредственно в самом административном здании.