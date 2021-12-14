Кухарев об акции «Наши дети»: мы должны сделать всё для того, чтобы каждый ребёнок был окружён заботой

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Мы должны сделать все для того, чтобы каждый ребенок не остался без внимания, чтобы он был окружен заботой. И сегодня все наши организации, предприятия активно в этом участвуют. Мы подготовили свыше 56 тысяч подарков для детей. И в организациях, и на предприятиях тоже организована эта работа. Каждый район города Минска творчески подошел к подготовке этой акции.