Прямой эфир

Кухарев об акции «Наши дети»: мы должны сделать всё для того, чтобы каждый ребёнок был окружён заботой

14 декабря 2021 16:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Марафон добра. В Минске стартовала масштабная новогодняя благотворительная акция «Наши дети», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

«Эмоции веселые. Я уже потанцевал с Мишкой, Ежиком, Машей». Акция «Наши дети» стартовала в Минске – читайте здесь.  

Кухарев об акции «Наши дети»: мы должны сделать всё для того, чтобы каждый ребёнок был окружён заботой-1

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:  
Мы должны сделать все для того, чтобы каждый ребенок не остался без внимания, чтобы он был окружен заботой. И сегодня все наши организации, предприятия активно в этом участвуют. Мы подготовили свыше 56 тысяч подарков для детей. И в организациях, и на предприятиях тоже организована эта работа. Каждый район города Минска творчески подошел к подготовке этой акции.  

Кухарев об акции «Наши дети»: мы должны сделать всё для того, чтобы каждый ребёнок был окружён заботой-4

Марафон добра проходит в 26-й раз. Ежегодно в предпраздничные дни руководители структур, местных органов госуправления, волонтеры посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, чтобы поздравить ребят с Новым годом.  

# Новый год # общество # Владимир Кухарев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Нравится стоять в белом халате». Вот почему студент пошёл в медицинский учиться на провизора
14 декабря 2021 16:09

«Нравится стоять в белом халате». Вот почему студент пошёл в медицинский учиться на провизора

Лучшие получили награды. В Минске в честь 65-летия РУВД прошёл праздничное мероприятие
14 декабря 2021 16:02

Лучшие получили награды. В Минске в честь 65-летия РУВД прошёл праздничное мероприятие

Бейби-листья, съедобные цветы и микрозелень. Сити-фермеры из Бреста меньше чем за год создали бизнес с нуля
14 декабря 2021 15:58

Бейби-листья, съедобные цветы и микрозелень. Сити-фермеры из Бреста меньше чем за год создали бизнес с нуля