Кухарев об акции «Наши дети»: мы должны сделать всё для того, чтобы каждый ребёнок был окружён заботой
Новости Беларуси. Марафон добра. В Минске стартовала масштабная новогодняя благотворительная акция «Наши дети», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
«Эмоции веселые. Я уже потанцевал с Мишкой, Ежиком, Машей». Акция «Наши дети» стартовала в Минске – читайте здесь.
Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Мы должны сделать все для того, чтобы каждый ребенок не остался без внимания, чтобы он был окружен заботой. И сегодня все наши организации, предприятия активно в этом участвуют. Мы подготовили свыше 56 тысяч подарков для детей. И в организациях, и на предприятиях тоже организована эта работа. Каждый район города Минска творчески подошел к подготовке этой акции.
Марафон добра проходит в 26-й раз. Ежегодно в предпраздничные дни руководители структур, местных органов госуправления, волонтеры посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, чтобы поздравить ребят с Новым годом.