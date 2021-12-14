«Нравится стоять в белом халате». Вот почему студент пошёл в медицинский учиться на провизора
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Насколько я знаю, как врач, очень тяжело поступить в медицинский университет и, несмотря на то, что вы до 9 класса учились в сельской школе, вам это удалось.
Максим Будницкий, студент второго курса фармацевтического факультета ВГМУ:
Да, мне удалось. Но я же врачом не буду. Я учусь на специальности фармация. Я будущий провизор.
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Почему выбрали именно вот это направление, эту специальность?
Максим Будницкий:
Медицина – это все-таки общение с людьми. Я это очень люблю, но врач – это, наверное, немножко не мое. Мне больше нравится стоять в белом халате и что-то советовать, что-то подсказывать. Я буду тоже помогать людям. Это тоже хорошая специальность. Все профессии важны.
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