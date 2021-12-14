«Нравится стоять в белом халате». Вот почему студент пошёл в медицинский учиться на провизора

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Насколько я знаю, как врач, очень тяжело поступить в медицинский университет и, несмотря на то, что вы до 9 класса учились в сельской школе, вам это удалось.