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«Эмоции весёлые. Я уже потанцевал с Мишкой, Ёжиком, Машей». Акция «Наши дети» стартовала в Минске

14 декабря 2021 16:20
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Новости Беларуси. Марафон добра. В Минске стартовала масштабная новогодняя благотворительная акция «Наши дети», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

«Эмоции весёлые. Я уже потанцевал с Мишкой, Ёжиком, Машей». Акция «Наши дети» стартовала в Минске-1

Торжественное открытие состоялось во Дворце детей и молодежи. Поздравить ребят с праздником приехало руководство Мингорисполкома. В акции приняли участие ребята со всей столицы. Для маленьких гостей организовали работу интерактивных площадок.  

«Эмоции весёлые. Я уже потанцевал с Мишкой, Ёжиком, Машей». Акция «Наши дети» стартовала в Минске-4

Дети могли сделать сувениры своими руками и сфотографироваться с любимыми героями из мультфильмов. А самым праздничным моментом стал яркий концерт с участием воспитанников Дворца детей и молодежи. Также юных зрителей ждало сказочное представление.  

«Эмоции весёлые. Я уже потанцевал с Мишкой, Ёжиком, Машей». Акция «Наши дети» стартовала в Минске-7

Федор Миткевич:
Эмоции веселые, потому что первый раз находишься здесь. Я уже потанцевал с Мишкой, Ежиком, Машей, со снеговиком из «Холодного сердца»

«Эмоции весёлые. Я уже потанцевал с Мишкой, Ёжиком, Машей». Акция «Наши дети» стартовала в Минске-10

Анна Дорошевич, учитель средней школы № 56:  
Под нашим чутким руководством  10 человек, это в основном 5-е классы. Эта акция нужна еще и для того, чтобы дети не забывали о том, что они не одни. Даже несмотря на то что у многих нет родителей, все равно вот эту красоту, вот это все показать, что мы едины.  

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# Новый год # общество # Федор Миткевич # Анна Дорошевич # Владимир Кухарев # Фотофакт

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