«Эмоции весёлые. Я уже потанцевал с Мишкой, Ёжиком, Машей». Акция «Наши дети» стартовала в Минске

Торжественное открытие состоялось во Дворце детей и молодежи. Поздравить ребят с праздником приехало руководство Мингорисполкома. В акции приняли участие ребята со всей столицы. Для маленьких гостей организовали работу интерактивных площадок.

Дети могли сделать сувениры своими руками и сфотографироваться с любимыми героями из мультфильмов. А самым праздничным моментом стал яркий концерт с участием воспитанников Дворца детей и молодежи. Также юных зрителей ждало сказочное представление.

Федор Миткевич: Эмоции веселые, потому что первый раз находишься здесь. Я уже потанцевал с Мишкой, Ежиком, Машей, со снеговиком из «Холодного сердца».

Анна Дорошевич, учитель средней школы № 56:

Под нашим чутким руководством – 10 человек, это в основном 5-е классы. Эта акция нужна еще и для того, чтобы дети не забывали о том, что они не одни. Даже несмотря на то что у многих нет родителей, все равно вот эту красоту, вот это все показать, что мы едины.