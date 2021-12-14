«Пою с трёх лет». Белорусская певица о сцене, музыкальной семье и дуэте с Меладзе
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Стефания, расскажите о своей истории.
Стефания Соколова, финалистка проекта «Голос. Дети-4», полуфиналистка детского «Евровидения», лауреат «Славянского базара»:
Моя мама – преподаватель по вокалу. Поэтому я пою с трех лет, можно сказать, с самого рождения. Я всегда слышала, как мама преподает вокал. Еще с самого детства, я помню, у мамы ученицы не дотягивают ноты, я говорю: «Тут мимо, дотяни. Выше-выше, хорошо». У нас вообще большая семья и достаточно музыкальная. Моя младшая сестра играет на скрипке. Я пою, на скрипке, на фортепиано играю.
Алеся Лакина:
Генетика?
Стефания Соколова:
Да, скажем так, генетика. Папа – музыкант, старшая сестра тоже в детве пела, и брат пишет биты. Поэтому у нас такая музыкальная семья.
Алеся Лакина:
Вы можете группу организовать, кавер-бэнд какой-то.
Стефания Соколова:
А я тоже думала, кстати, над этим предложением. Моя мама в детстве тоже говорила. Мы становились, хором пели все вместе. Я мечтала стать певицей. Смотрела «Голос. Дети»: «Вау, мама! Я хочу туда. Когда?» И мама говорит: «Все будет. Надо петь». И я пела – просто закрывала комнату – по часов шесть-семь. Вот сейчас мне, например, три часика достаточно, нормально попеть, в комнате закрыться или у мамы на работе с микрофончиком уже.
Я уже преподаю вокал, кстати. Преподаю вокал с 13 лет. Так как у меня достаточно большой опыт, с самого детства пою, мама меня как-то научила и, скажем так, подтолкнула на преподавание вокала.
Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:
Стефания, что насчет вашего проекта?
Стефания Соколова:
Вообще, мне кажется, один из конкурсов, который запомнился мне больше всего – это «Голос. Дети», который проходил в России, в Москве. В 2017 году я была в команде Меладзе. Работа с наставником мне дала очень большой опыт. Мы потом еще ездили на разные концерты, пели дуэтом, работали вместе. Для меня, скажем так, это был самый большой опыт.
Вообще, не забываем про конкурсы. «Славянский базар» – это тоже для меня был очень сильный толчок. Еще в восемь лет я участвовала в «Я пою!» – телевизионные проект. Это был мой самый первый конкурс. И тогда я просто влюбилась в зрителей, в сцену. Я поняла, что это мое. Я просто хочу быть певицей. Поэтому очень много конкурсов у меня за плечами, около 30, и третьих мест еще не было. Поэтому каждый конкурс для меня – это опыт.
«Представляешь себя великим артистом на огромной сцене». Белорусская певица поделилась, как и почему начала заниматься вокалом – подробнее здесь.