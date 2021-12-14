«Пою с трёх лет». Белорусская певица о сцене, музыкальной семье и дуэте с Меладзе

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Стефания, расскажите о своей истории.

Стефания Соколова, финалистка проекта «Голос. Дети-4», полуфиналистка детского «Евровидения», лауреат «Славянского базара»:

Моя мама – преподаватель по вокалу. Поэтому я пою с трех лет, можно сказать, с самого рождения. Я всегда слышала, как мама преподает вокал. Еще с самого детства, я помню, у мамы ученицы не дотягивают ноты, я говорю: «Тут мимо, дотяни. Выше-выше, хорошо». У нас вообще большая семья и достаточно музыкальная. Моя младшая сестра играет на скрипке. Я пою, на скрипке, на фортепиано играю. Алеся Лакина:

Генетика? Стефания Соколова:

Да, скажем так, генетика. Папа – музыкант, старшая сестра тоже в детве пела, и брат пишет биты. Поэтому у нас такая музыкальная семья.

Алеся Лакина:

Вы можете группу организовать, кавер-бэнд какой-то. Стефания Соколова:

А я тоже думала, кстати, над этим предложением. Моя мама в детстве тоже говорила. Мы становились, хором пели все вместе. Я мечтала стать певицей. Смотрела «Голос. Дети»: «Вау, мама! Я хочу туда. Когда?» И мама говорит: «Все будет. Надо петь». И я пела – просто закрывала комнату – по часов шесть-семь. Вот сейчас мне, например, три часика достаточно, нормально попеть, в комнате закрыться или у мамы на работе с микрофончиком уже. Я уже преподаю вокал, кстати. Преподаю вокал с 13 лет. Так как у меня достаточно большой опыт, с самого детства пою, мама меня как-то научила и, скажем так, подтолкнула на преподавание вокала. Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:

Стефания, что насчет вашего проекта?