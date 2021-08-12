Прямой эфир

2,5 года колонии. Спортсмену Алексею Кудину вынесен обвинительный приговор

12 августа 2021 07:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Спортсмену Алексею Кудину вынесен обвинительный приговор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусский боец смешанных единоборств осужден на 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии.

2,5 года колонии. Спортсмену Алексею Кудину вынесен обвинительный приговор-1

Юлия Жук, помощник прокурора Молодечненского района:
В ходе судебного следствия установлено, что 36-летний житель города Молодечно 10 августа 2020 года на Центральной площади в городе Молодечно оказал сопротивление с насилием в отношении правоохранителей, которые выполняли обязанности по охране общественного порядка и пресечению массовых беспорядков. В суде обвиняемый раскаялся в применении насилия в отношении потерпевших и принес им публичные извинения. С учетом представленных государственным обвинителем доказательств, суд Молодечненского района постановил обвинительный приговор. На основании части 2-й статьи 363-й Уголовного кодекса Республики Беларусь обвиняемый осужден к наказанию в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

10 августа прошлого года на Центральной площади Молодечно он оказал серьезное сопротивление силовикам. Что затем сам и подтвердил, назвав это самообороной. После Кудин скрывался в России, откуда его экстрадировали в Беларусь.

# Судебная система Беларуси # общество # Алексей Кудин # Юлия Жук # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Производство белорусской вакцины от коронавируса. Александр Лукашенко посещает «БелВитунифарм»
12 августа 2021 07:52

Производство белорусской вакцины от коронавируса. Александр Лукашенко посещает «БелВитунифарм»

«Мы ждём, что организация станет ещё сильнее». Что обсудят на 44-м съезде БРСМ?
12 августа 2021 07:11

«Мы ждём, что организация станет ещё сильнее». Что обсудят на 44-м съезде БРСМ?

Будет жильё и для нуждающихся. В каких районах Минска идёт самая активная застройка?
12 августа 2021 07:04

Будет жильё и для нуждающихся. В каких районах Минска идёт самая активная застройка?