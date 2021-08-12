2,5 года колонии. Спортсмену Алексею Кудину вынесен обвинительный приговор

Юлия Жук, помощник прокурора Молодечненского района:

В ходе судебного следствия установлено, что 36-летний житель города Молодечно 10 августа 2020 года на Центральной площади в городе Молодечно оказал сопротивление с насилием в отношении правоохранителей, которые выполняли обязанности по охране общественного порядка и пресечению массовых беспорядков. В суде обвиняемый раскаялся в применении насилия в отношении потерпевших и принес им публичные извинения. С учетом представленных государственным обвинителем доказательств, суд Молодечненского района постановил обвинительный приговор. На основании части 2-й статьи 363-й Уголовного кодекса Республики Беларусь обвиняемый осужден к наказанию в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

10 августа прошлого года на Центральной площади Молодечно он оказал серьезное сопротивление силовикам. Что затем сам и подтвердил, назвав это самообороной. После Кудин скрывался в России, откуда его экстрадировали в Беларусь.