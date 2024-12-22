Можно ли Достоевского читать в Telegram-канале? Король о самых интересных вопросах от студентов

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Андрей Король.

Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета:

Один из студентов на встрече, приуроченной к 1 сентября, спрашивал меня, чем белорусское образование отличается от любых других. Вроде бы вопрос простой, даже банальный. Но на самом деле, чтобы на него ответить, нужно быть убедительным и нужно приводить факты и цифры. И когда ты просто говоришь о том, что у нас практикоориентированность сохранилась, это большое достижение. Мы сохранили систему профобразования. Для первокурсника это неважно. Ему нужно найти аргументы, которые бы его убедили в этом. И тогда начинаешь приводить примеры белорусского государства.

И начинаешь говорить: из четырех спутников один – это наш, хотя летало два. Из лекарственных препаратов, которые мы производим, 53 страны покупают у нас, несмотря на барьеры и искусственные препоны. И многие другие вещи.

Вопросы очень разные задают. Как-то филологи меня интересно раскрутили на беседу. Можно ли Достоевского читать в Telegram-канале? Такие вопросы, которые говорят о том, что все-таки есть нестандартность.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

И как вы ответили?

Андрей Король:

Я ответил, что можно, но с разным эффектом.