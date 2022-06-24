Можно ли детям разжигать костры в лагерях и гулять у водоёмов? Обсудили с официальным представителем МЧС

С началом лета в Беларуси стартовала акция «Каникулы без дыма и огня». Цель у нее не по-детски серьезная – максимально предупредить возникновение пожаров из-за детской беспечности, а также избежать гибели и травматизма ребят в период летних каникул. О том, какую работу спасатели проводят в эти дни, мы пригласили рассказать нашу гостью. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС. Как сотрудники МЧС проводят акцию «Каникулы без дыма и огня»?

Юрий Царев, ведущий:

Скажите, пожалуйста, понятное дело, что во всеоружии у нас спасатели. Дети у нас в любом случае – явление непредсказуемое. Какова ситуация сейчас в Беларуси?

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:

Мы, конечно, надеемся, что во всеоружии не только мы, но и вместе с нами педагоги и родители, чтобы каникулярный период прошел для детей максимально безопасно. Для этого мы непосредственно выезжаем в детские оздоровительные лагеря как с круглосуточным пребыванием, так и пришкольные. Для того, чтобы вместе с ребятами еще раз вспомнить, чем опасно гулять у водоема одним. Конечно, родителям мы рассказываем, что необходимо их держать на расстоянии вытянутой руки. Детям рассказываем, что без взрослых туда ни ногой. Чем опасны карьеры, железнодорожные пути, пытаемся с ними смоделировать эти ситуации, проговорить. Ну и конечно же, самое важное действие – как не растеряться в чрезвычайной ситуации, напоминаем телефоны службы спасения – 101, 112. Делаем это максимально интересно. Это и спортландии, «МЧС-Ленд» и всевозможные активности, викторины, подключаются педагоги. Хотелось бы, конечно, сказать, что ребятам это все нравится, когда идет не просто лекция с зачиткой текста, а когда это все на практике, они усваивают. И самое интересное, у них есть уже свой какой-то маленький опыт. Они рассказывают, что они видели, как они, в их понимании, предотвратили чрезвычайную ситуацию. Поэтому максимально активно стараемся это сделать. Разрешено ли детям разводить огонь в выездных лагерях на природе?

Юрий Царев:

Говорить с сотрудником МЧС мне нравится, я сейчас «спалю» кого-то из детства, потому что, когда я был в лагерях, мы жгли кострики, пытались печь картошку – и все это на территории лагеря или перелизали через забор. Это все было в лесном массиве, потому что лагеря у нас, как правило, находятся в лесных массивах. Какова частота подобных ситуаций чрезвычайных с поджогами в детских лагерях? Вы же наверняка еще по противопожарной безопасности проводите какую-то работу с ребятами.

Анастасия Швайбович:

Накануне оздоровительного периода осуществлялись мониторинги, взаимодействия с руководительными объектами для того, чтобы уязвимых мест не было, поскольку это безопасность детей. Что касается, например, выездных лагерей, как недавно у нас проводился на Вилейском водохранилище, то там действительно ребята обеспечивали свой быт автономно, в лесу разжигали костры, но, конечно, это было с соблюдением требований безопасности под присмотром взрослых. Потому он и называется полевой лагерь «Юный спасатель» для того, чтобы дети понимали, как это делать правильно, безопасно, что огонь должен быть окопан для того, чтобы предотвратить его распространение. Конечно, каша на огне невозможна без костра, правильно? Это не тот будет загородный отдых. Что делать, если вы стали очевидцем возгорания?

Анастасия Швайбович:

А то, что касается в принципе загораний в лесных массивах, в природных экосистемах, подчеркнем, эта ситуация постоянно контролируется. Хотелось бы отметить, что крупных загораний в этом году не было. Конечно, это благодаря системе раннего обнаружения, когда в том числе и граждане, мы призываем их быть бдительными. Если вы становитесь свидетелями, ни в коем случае не проезжать мимо, необходимо оперативно звонить 101, 112. Чем меньше очаг, тем быстрее он будет ликвидирован и тем меньше будет угрозы населенным пунктам, вблизи расположенным. Но возникновение, конечно, зависит от каждого человека, от каждого водителя – ни в коем случае нельзя выбрасывать бычки, окурки в ту же придорожную зону, необходимо их гасить, чтобы исключить возникновение чрезвычайных ситуаций. Оставленная разбитая бутылка тоже имеет эффект линзы и может привести к возникновению загорания. Поэтому всех призываем быть предельно острожными и бдительными. Можно ли гулять в лесах во время запретов на посещение?

Юрий Царев:

Тогда такой вопрос про эффект линзы, потому что ходят разные слухи. Бутылка пластиковая с водой может ли вызывать эффект линзы и стать причиной возгорания или нет? Анастасия Швайбович:

Стеклянная точно станет. Если мы говорим про пластиковые, мы вообще здесь говорим об общей культуре, если мы идем отдыхать, нет необходимости оставлять после себя мусор. Потому что это природа, это наш общий дом. А что касается пожароопасной ситуации, то, я думаю, вы тоже видели, что есть определенные запреты и ограничения на посещение леса. Они вводятся местными органами власти в зависимости от погодных условий – это жара, отсутствие обильных осадков в виде дождей. Они вводятся в зависимости от того, где это требуется, их необходимо соблюдать, поскольку предусмотрена ответственность в виде штрафа до 12 базовых величин, если не нанесен ущерб лесу. Если введен запрет, то нельзя даже прогуливаться и собирать грибы, ягоды.

Юрий Царев:

Да, очень важно. Потому что, а я с собакой пошел погулять, а там запрет. Александра Каштанова, ведущая:

Не бывает уважительных причин. Анастасия Швайбович:

К сожалению, нельзя. И необходимо понимать, что меры такие принимаются не просто так. Значит, такой период: достаточно жарко, достаточно маленькой одной искры, чтобы произошло загорание. Поэтому необходимо воздержаться, подождать, пока пройдут дожди, и оперативно эти запреты снимаются. Для того, чтобы граждане могли наслаждаться прогулками по лесу, но соблюдать то, что введено, необходимо. Где уже побывали сотрудники МЧС в рамках акции и куда планируют поехать еще?

Александра Каштанова:

Давайте вернемся к акции «Каникулы без дыма и огня», где уже побывали сотрудники МЧС и куда планируют? Анастасия Швайбович:

За столь непродолжительный, а с другой стороны, уже месяц летнего периода прошло – это лагеря, каждая смена первая, которая организованы на территории Минской области.