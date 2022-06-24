Генпрокурор о геноциде белорусского народа: мы постоянно будем об этом говорить

Новости Беларуси. В Минске прошло заседание Координационного совета генеральных прокуроров стран Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участники прибыли из девяти государств. Подробности здесь.

Генеральный прокурор Беларуси выступил с докладом о геноциде белорусского народа. Андрей Швед напомнил, что уже больше года ведется работа над уголовным делом. Помощь оказывает и российская сторона. Сегодня одна из задач – розыск живых преступников, кто ушел от ответственности. Ведь уничтожение по национальному признаку – это преступление без срока давности. К сожалению, некоторые страны отказывают в сотрудничестве.