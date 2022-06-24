Прямой эфир

Генпрокурор о геноциде белорусского народа: мы постоянно будем об этом говорить

24 июня 2022 10:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске прошло заседание Координационного совета генеральных прокуроров стран Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участники прибыли из девяти государств. Подробности здесь.

Генпрокурор о геноциде белорусского народа: мы постоянно будем об этом говорить-1

Генеральный прокурор Беларуси выступил с докладом о геноциде белорусского народа. Андрей Швед напомнил, что уже больше года ведется работа над уголовным делом. Помощь оказывает и российская сторона. Сегодня одна из задач – розыск живых преступников, кто ушел от ответственности. Ведь уничтожение по национальному признаку – это преступление без срока давности. К сожалению, некоторые страны отказывают в сотрудничестве.

Генпрокурор о геноциде белорусского народа: мы постоянно будем об этом говорить-4

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
Конечно, мы будем об этом говорить, постоянно будем говорить. Но, к сожалению, когда это решается на уровне правительства, когда правительство считает, что вопрос об ответственности эсэсовцев вредит политическим интересам этого государства, тогда мы понимаем, что в правовом поле здесь какие-то попытки тщетны.

# Великая Отечественная война # общество # Андрей Швед # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Невыносимая вонь стоит». Почему водители автобусов превратили частный сектор в отхожее место? Анонс проекта «Решение есть!»
24 июня 2022 10:10

«Невыносимая вонь стоит». Почему водители автобусов превратили частный сектор в отхожее место? Анонс проекта «Решение есть!»

«Уже три несчастных случая». Чем опасна ловля рыбы под ЛЭП?
24 июня 2022 09:30

«Уже три несчастных случая». Чем опасна ловля рыбы под ЛЭП?

210 лет назад 24 июня началась Отечественная война 1812 года
24 июня 2022 08:57

210 лет назад 24 июня началась Отечественная война 1812 года