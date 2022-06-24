Прибыли участники из 9 стран. Заседание Координационного совета генеральных прокуроров СНГ прошло в Минске

В 2022 году впервые встреча прошла без участия представительства Молдовы. Делегация не смогла приехать в Беларусь в силу напряженной внутриполитической ситуации. Однако просила сообщить о принятых в рамках заседания решениях. Они касаются 14 злободневных вопросов.

Новости Беларуси. В Минске прошло заседание Координационного совета генеральных прокуроров стран Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участники прибыли из девяти государств.

Так, повестка была скорректирована накануне – в ходе встречи прокуроры рассмотрели проблемы противодействия геноциду и нацизму, борьбы с киберпреступностью, а также нелегальной миграции, которая сопровождается коррупцией, работорговлей и оборотом наркотиков.

Заседание 24 июня стало очередным шагом в развитии сил Содружества, а также поспособствовало сплочению стран-участниц. Это, как говорят специалисты, крайне необходимо в нынешних реалиях. Только обмениваясь опытом и достижениями в правовой сфере, можно препятствовать развитию преступности.

Владимир Зимин, исполнительный секретарь Координационного совета генеральных прокуроров СНГ:

Каждая прокуратура выбирает какой-то свой опыт, который, как она полагает, представляет интерес для своих коллег, и коротко говорит о тех результатах, тех направлениях деятельности, которые она в этой связи осуществляет.

Генеральный прокурор Беларуси выступил с докладом о геноциде белорусского народа. Андрей Швед напомнил, что уже больше года ведется работа над уголовным делом (подробнее здесь).