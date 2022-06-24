Прибыли участники из 9 стран. Заседание Координационного совета генеральных прокуроров СНГ прошло в Минске
Новости Беларуси. В Минске прошло заседание Координационного совета генеральных прокуроров стран Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участники прибыли из девяти государств.
В 2022 году впервые встреча прошла без участия представительства Молдовы. Делегация не смогла приехать в Беларусь в силу напряженной внутриполитической ситуации. Однако просила сообщить о принятых в рамках заседания решениях. Они касаются 14 злободневных вопросов.
Так, повестка была скорректирована накануне – в ходе встречи прокуроры рассмотрели проблемы противодействия геноциду и нацизму, борьбы с киберпреступностью, а также нелегальной миграции, которая сопровождается коррупцией, работорговлей и оборотом наркотиков.
Заседание 24 июня стало очередным шагом в развитии сил Содружества, а также поспособствовало сплочению стран-участниц. Это, как говорят специалисты, крайне необходимо в нынешних реалиях. Только обмениваясь опытом и достижениями в правовой сфере, можно препятствовать развитию преступности.
Владимир Зимин, исполнительный секретарь Координационного совета генеральных прокуроров СНГ:
Каждая прокуратура выбирает какой-то свой опыт, который, как она полагает, представляет интерес для своих коллег, и коротко говорит о тех результатах, тех направлениях деятельности, которые она в этой связи осуществляет.
Генеральный прокурор Беларуси выступил с докладом о геноциде белорусского народа. Андрей Швед напомнил, что уже больше года ведется работа над уголовным делом (подробнее здесь).
В ходе заседания участники отметили личный вклад прокурора Беларуси в обеспечение работы совета на протяжении вот уже больше четверти века. Так, Андрей Швед был удостоен нагрудного знака «Почетного прокурора стран СНГ». Одновременно приказом генерального прокурора нашей страны юбилейными медалями были награждены руководители иностранных делегаций. Напомним, вековой юбилей прокуратура Беларуси отпразднует 26 июня.