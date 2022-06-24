«Наша задача – упредить возможную гибель людей». Какой отдых самый опасный летом?

Предлагаем немного согреться теплыми воспоминаниями о вечерних посиделках с друзьями и отрывных выходных на концертах и фестивалях. А сколько еще веселья нас всех ждет впереди. Главное, чтобы отдых был культурным, иначе проблемы с законом вам обеспечены. О том, как не переступить черту, поговорим с гостем в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Сергеем Гороховым, начальником управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома. Дмитрий Потапович, ведущий:

Известно, что летом многие дети задерживаются на улице, в том числе и в темное время суток. Скажите, с какого возраста можно самостоятельно в темное время суток находиться на улице? Что грозит родителям, если их дети будут не соблюдать правила?

Сергей Горохов, начальник управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома:

В возрасте до 16 лет дети не могут находиться на улице, в общественных местах, начиная с 23 часов до 6 утра без сопровождения родителей или иных законных представителей. В противном случае эти родители или законные представители иные будут нести административную ответственность в виде штрафа. А так, конечно, мы всегда рекомендуем абсолютно всем, независимо от пола и возраста, ночью все-таки по возможности находиться по месту жительства. Можно ли в парках устраивать пикники? Ольга Войтенкова, ведущая:

С учетом того, что лето, все ищут какую-то возможность отдохнуть, расслабиться, для многих это все-таки в черте города происходит, актуален вопрос по организации пикника, именно розжига костров в общественных местах, например, в парке. Насколько это допустимо?

Сергей Горохов:

Розжиг костров в неустановленных местах не сильно составляет проблему, потому что в основном стараются граждане пользоваться установленными в назначенных местах мангалами, стараются соблюдать меры предосторожности. Большую проблему составляют иные правонарушения – это распитие алкоголя в непредназначенных для этого местах. Как следствие, появление в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь провоцирует на определенные хулиганские действия, то есть все правонарушения фактически взаимосвязаны. Первоисточник мы всегда знаем, это не совсем культурная организация своего досуга. Что касается лета, определенную напряженность для сотрудников органов внутренних дел вызывает эта пора. Люди больше движутся ко всевозможным пляжам, даже если эти места пляжем нельзя назвать. В Минске ежегодно администрациями районов принимаются решения об установлении мест массового отдыха граждан. У нас в текущем году определено 14 таких мест, причем 13 из них у водоемов, практически все. Только одно место без водоема – это парк имени Челюскинцев. Из 13 только в трех разрешено купание – Цнянское водохранилище, Дрозды, Комсомольское озеро. Во всех остальных местах купание запрещено. Многие граждане недоумевают почему, но дело не только в чистоте воды. Это целая инфраструктура должна быть. Должно быть безопасным дно, должны быть безопасными подходы. Если хоть что-то не соответствует, место не будет являться разрешенным для купания. Мы для себя определили еще полтора десятка стихийных мест, половина из которых тоже находится у водоемов. У технических, иных, тоже представляющих опасность. Потому что граждане подогреты алкоголем, тоже любят войти в воду. Иногда даже не снимая одежды, всякое бывает. Естественно, в таком состоянии водя для них представляет первую опасность. Наша задача – упредить возможную гибель людей на водах. Это не только наша задача, но и задача МЧС, ОСВОД. Очень много заинтересованных задействовано в реализации этого комплексного плана, поэтому мы тоже нацелены на выполнение этой задачи. Охватить те опасные территории, на которых люди могут расположиться и впоследствии купаться. Сделать так, чтобы жертв летом у нас не было. Какая будет ответственность за несоблюдение законов? Дмитрий Потапович:

Мы коснулись темы отдыха на природе и спиртных напитков. А что грозит, если все-таки не соблюдать законы?

Сергей Горохов:

Я бы рекомендовал всем гражданам обращать внимание на информацию, которая расположена на информационных стендах и на специальных табличках. На них можно получить исчерпывающие сведения, чего нельзя делать. Если это место запрещено для купания, будет обозначено, что это место запрещено для купания, будет указано, какой штраф за это грозит. Точно так же и про распитие алкогольных напитков, слабоалкогольных и пива. Аналогичные таблички во всех местах установлены. Граждане должны понимать, что существует ответственность, предусмотренная Кодексом об административных правонарушениях по статье 19.3. Есть первая часть, это однократный факт употребления, где санкция не такая жесткая, но за повторное распитие в неустановленном месте или появление в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, предусмотрено наказание от штрафа вплоть до ареста административного. Какие правонарушения самые распространенные? Ольга Войтенкова:

Еще упоминали мы про отдых, культурно-массовые мероприятия, касательно фестивалей, концертов и прочего. Если погрузиться в статистику, какие правонарушения самые распространенные?