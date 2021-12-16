«До сих пор хочу в Европу, но здесь оставаться уже нельзя». В Багдад отправится очередной самолёт с беженцами
Новости Беларуси. Продолжаем следить за ситуацией на белорусско-польской границе. Застрявшие здесь беженцы не теряют надежду на положительную реакцию европейских чиновников в предоставлении гуманитарного коридора. Люди рассчитывают на встречу со своими семьями, которые уже находятся в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока же за проявленную заботу беженцы благодарят Беларусь. Усилиями многих организаций они обеспечены всем необходимым. В лагерь постоянно доставляется гуманитарная помощь, обеспечивается безопасность.
Тем временем сегодня, 16 декабря, планируется очередной рейс по эвакуации иностранцев. Из Минска борт, организованный иракской стороной, отправится в Багдад. Среди тех, кто решил вернуться на родину, есть и беженцы из кризисного центра.
Больше подробностей у корреспондента Константина Герцева.
Константин Герцев, корреспондент:
39-й день пребывания беженцев на белорусско-польской границе в самом разгаре. В продолжение темы о возвращении на родину. Сейчас в логистическом центре работают представители Международной организации по миграции, которые помогают всем желающим, которые вчера смогли записаться в программу добровольной репатриации, собрать вещи, покинуть лагерь беженцев и направиться в Национальный аэропорт Минск. Так, сейчас сюда прибыло два автобуса, и порядка 120 человек сегодня уже прибудут в аэропорт, чтобы вернуться на свою родину. Когда они собирались, мы пообщались с одним из них. Такими впечатлениями он поделился с нами.
Я возвращаюсь на родину в рамках международной программы по миграции. До сих пор хочу в Европу, но здесь оставаться уже нельзя. Очень-очень трудно. Я вынужден вернуться, буду работать на прежнем месте, в турецко-иракской компании. Я благодарен Беларуси за помощь, которую она оказала в такой сложной ситуации. Было тяжело, но благодаря помощи белорусов не так тяжело, как могло бы быть.
Константин Герцев:
В лагере продолжают работать общественные организации. Это Белорусский союз женщин и Белорусское общество Красного Креста. Дежурят представители международных общественных организаций. Вообще, ситуация в лагере на данный момент остается стабильной. По-прежнему работает военно-полевая баня, медики продолжают свое дежурство. Кстати, количество обращений к медикам сократилось. Так, ежедневно порядка 80 человек обращаются здесь за медицинской помощью. Сейчас ожидают приезда автолавки.
Игорь Гедич: в лагере находятся около 800 человек. При этом 40% – это женщины и дети. Читайте здесь.
Константин Герцев:
Сейчас в лагере беженцев при логистическом центре «Брузги» остаются порядка 800 человек. Когда заходишь, ты наблюдаешь такую сцену, что люди, конечно, устали. Это эмоциональная и физическая усталость. Есть желающие в рамках программы о добровольной репатриации вернуться на родину, но есть и те люди, которые вполне готовы остаться в Беларуси, работать здесь и легализировать свой статус пребывания в нашей стране.
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