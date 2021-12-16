«До сих пор хочу в Европу, но здесь оставаться уже нельзя». В Багдад отправится очередной самолёт с беженцами

Новости Беларуси. Продолжаем следить за ситуацией на белорусско-польской границе. Застрявшие здесь беженцы не теряют надежду на положительную реакцию европейских чиновников в предоставлении гуманитарного коридора. Люди рассчитывают на встречу со своими семьями, которые уже находятся в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока же за проявленную заботу беженцы благодарят Беларусь. Усилиями многих организаций они обеспечены всем необходимым. В лагерь постоянно доставляется гуманитарная помощь, обеспечивается безопасность. Тем временем сегодня, 16 декабря, планируется очередной рейс по эвакуации иностранцев. Из Минска борт, организованный иракской стороной, отправится в Багдад. Среди тех, кто решил вернуться на родину, есть и беженцы из кризисного центра. Больше подробностей у корреспондента Константина Герцева.

Константин Герцев, корреспондент:

39-й день пребывания беженцев на белорусско-польской границе в самом разгаре. В продолжение темы о возвращении на родину. Сейчас в логистическом центре работают представители Международной организации по миграции, которые помогают всем желающим, которые вчера смогли записаться в программу добровольной репатриации, собрать вещи, покинуть лагерь беженцев и направиться в Национальный аэропорт Минск. Так, сейчас сюда прибыло два автобуса, и порядка 120 человек сегодня уже прибудут в аэропорт, чтобы вернуться на свою родину. Когда они собирались, мы пообщались с одним из них. Такими впечатлениями он поделился с нами.