Игорь Гедич: в лагере находятся около 800 человек. При этом 40% – это женщины и дети
Новости Беларуси. Продолжаем следить за ситуацией на белорусско-польской границе. Застрявшие здесь беженцы не теряют надежду на положительную реакцию европейских чиновников в предоставлении гуманитарного коридора. Люди рассчитывают на встречу со своими семьями, которые уже находятся в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока же за проявленную заботу беженцы благодарят Беларусь. Усилиями многих организаций они обеспечены всем необходимым. В лагерь постоянно доставляется гуманитарная помощь, обеспечивается безопасность.
Тем временем сегодня, 16 декабря, планируется очередной рейс по эвакуации иностранцев. Из Минска борт, организованный иракской стороной, отправится в Багдад. Среди тех, кто решил вернуться на родину, есть и беженцы из кризисного центра.
Константин Герцев, корреспондент:
В лагере продолжают работать общественные организации. Это Белорусский союз женщин и Белорусское общество Красного Креста. Дежурят представители международных общественных организаций. Вообще, ситуация в лагере на данный момент остается стабильной. По-прежнему работает военно-полевая баня, медики продолжают свое дежурство. Кстати, количество обращений к медикам сократилось. Так, ежедневно порядка 80 человек обращаются здесь за медицинской помощью. Сейчас ожидают приезда автолавки.
Вот какой комментарий нам сегодня дали представители органов власти, которые круглосуточно дежурят здесь.
Игорь Гедич, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
На сегодняшний момент в лагере находятся около 800 человек. При этом 40 %, по моим оценкам, это женщины и дети. Атмосфера в лагере рабочая. Все службы, которые призваны обеспечить охрану, питание, обеспечение людей, которые находятся сегодня в ТЛЦ, работают в штатном режиме. Порядка 50 человек ежедневно 24 на 7 работают по обеспечению этого лагеря.
В медицинских учреждениях находятся сегодня пять деток и семь взрослых. За истекшие сутки порядка 80 было обращений за консультативной медицинской помощью. И могу сказать, что по сегодняшнему дню мы продолжаем выполнять такие точечные просьбы беженцев, которые обращаются к Красному Кресту. Например, вчера мы еще немножко довозили обуви несколько пар, детских пустышек. Сегодня порядка 162 тонн роздано гуманитарной помощи. При этом хотел бы обратить внимание, что порядка 5 000 одеял, подушек было выдано и практически около 2 000 пар обуви для беженцев. Беженцы в настоящий момент обеспечены всем необходимым.
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