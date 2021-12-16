Игорь Гедич: в лагере находятся около 800 человек. При этом 40% – это женщины и дети

Новости Беларуси. Продолжаем следить за ситуацией на белорусско-польской границе. Застрявшие здесь беженцы не теряют надежду на положительную реакцию европейских чиновников в предоставлении гуманитарного коридора. Люди рассчитывают на встречу со своими семьями, которые уже находятся в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока же за проявленную заботу беженцы благодарят Беларусь. Усилиями многих организаций они обеспечены всем необходимым. В лагерь постоянно доставляется гуманитарная помощь, обеспечивается безопасность. Тем временем сегодня, 16 декабря, планируется очередной рейс по эвакуации иностранцев. Из Минска борт, организованный иракской стороной, отправится в Багдад. Среди тех, кто решил вернуться на родину, есть и беженцы из кризисного центра.

Константин Герцев, корреспондент:

В лагере продолжают работать общественные организации. Это Белорусский союз женщин и Белорусское общество Красного Креста. Дежурят представители международных общественных организаций. Вообще, ситуация в лагере на данный момент остается стабильной. По-прежнему работает военно-полевая баня, медики продолжают свое дежурство. Кстати, количество обращений к медикам сократилось. Так, ежедневно порядка 80 человек обращаются здесь за медицинской помощью. Сейчас ожидают приезда автолавки. Вот какой комментарий нам сегодня дали представители органов власти, которые круглосуточно дежурят здесь.