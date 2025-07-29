Захарова раскритиковала идею США о покупке Командорских островов у РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала предложение американского подполковника Джеффри Фрица о покупке Командорских островов у России. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, продажа родной земли считается тяжким преступлением. Захарова добавила, что если у Фрица есть 15 миллиардов долларов на эти острова, то ему лучше направить их на сокращение госдолга США, который составляет 36,64 триллиона долларов.

Предложение подполковника США связано с намерением отслеживать китайские подлодки в Арктике.

США предложили купить у РФ Командорские острова за 15$ млрд из-за Китая

Фото: kremlin.ru