Прямой эфир

Захарова раскритиковала идею США о покупке Командорских островов у РФ

29 июля 2025 09:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Захарова раскритиковала идею США о покупке Командорских островов у РФ-0

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала предложение американского подполковника Джеффри Фрица о покупке Командорских островов у России. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, продажа родной земли считается тяжким преступлением. Захарова добавила, что если у Фрица есть 15 миллиардов долларов  на эти острова, то ему лучше направить их на сокращение госдолга США, который составляет 36,64 триллиона долларов.

Предложение подполковника США связано с намерением отслеживать китайские подлодки в Арктике.

США предложили купить у РФ Командорские острова за 15$ млрд из-за Китая

Фото: kremlin.ru

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
США предложили купить у РФ Командорские острова за 15$ млрд из-за Китая
29 июля 2025 08:41

США предложили купить у РФ Командорские острова за 15$ млрд из-за Китая

В Пекине непогода унесла жизни более 30 человек
29 июля 2025 08:00

В Пекине непогода унесла жизни более 30 человек

Пять человек погибли при стрельбе в Нью-Йорке в высотке на Манхэттене
29 июля 2025 07:34

Пять человек погибли при стрельбе в Нью-Йорке в высотке на Манхэттене