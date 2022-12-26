Как противостоять коррупции? На заседании в Мингорисполкоме обсудили эффективные меры

Новости Беларуси. Меры противодействия коррупции обсудили на заседании в Мингорисполкоме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Также на заседании речь шла о проведении процедуры закупок. Так, например, Горремавтодор Мингорисполкома в полном объеме закупает технические масла и соляные смеси через тендерный центр Мингорисполкома.

Работа по соблюдению и разъяснению законодательства на столичных предприятиях ведется постоянно. До коллективов доводятся результаты проверок, вырабатывается перечень должностей, особо подверженных коррупционным рискам. Дополнительно информацию размещают на информационных стендах.

Александр Готовчик, секретарь комиссии по противодействию коррупции Мингорисполкома:

Заседания проходят ориентировочно каждый квартал стабильно, хотя по закону о коррупции мероприятия проводятся один раз в полугодие. Но было принято решение проводить все-таки ежеквартально. Мероприятия по противодействию коррупции, вопросы, которые мы здесь поднимаем, актуальны, профилактируют коррупционные преступления.

Работу по противодействию коррупции рассмотрели на примере Фрунзенского района. В организациях и на предприятиях проводятся тематические семинары и лекции с участием представителей правоохранительных органов. С руководителями, допустившими нарушения, расторгаются трудовые отношения.