Как противостоять коррупции? На заседании в Мингорисполкоме обсудили эффективные меры

Новости Беларуси. Меры противодействия коррупции обсудили на заседании в Мингорисполкоме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Меры противодействия коррупции обсудили на заседании в Мингорисполкоме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Работа по соблюдению и разъяснению законодательства на столичных предприятиях ведется постоянно. До коллективов доводятся результаты проверок, вырабатывается перечень должностей, особо подверженных коррупционным рискам. Дополнительно информацию размещают на информационных стендах.
Также на заседании речь шла о проведении процедуры закупок. Так, например, Горремавтодор Мингорисполкома в полном объеме закупает технические масла и соляные смеси через тендерный центр Мингорисполкома.
Александр Готовчик, секретарь комиссии по противодействию коррупции Мингорисполкома:
Заседания проходят ориентировочно каждый квартал стабильно, хотя по закону о коррупции мероприятия проводятся один раз в полугодие. Но было принято решение проводить все-таки ежеквартально. Мероприятия по противодействию коррупции, вопросы, которые мы здесь поднимаем, актуальны, профилактируют коррупционные преступления.
Работу по противодействию коррупции рассмотрели на примере Фрунзенского района. В организациях и на предприятиях проводятся тематические семинары и лекции с участием представителей правоохранительных органов. С руководителями, допустившими нарушения, расторгаются трудовые отношения.
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