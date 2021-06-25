Может ли косметолог отсрочить поход к пластическому хирургу? Мнение эксперта

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Современная косметология и уколы красоты могут отложить поход к пластическому хирургу?

Алла Скварчевская, косметик-эстетист 5-го разряда:

Знаете, я, наверное, из тех специалистов, который должен и там посидеть, и здесь. Потому что я, в принципе, против уколов, но я не могу сказать, что я против хирургических операций. Потому что у меня за время работы образовался опыт. Я вижу людей, которые начали очень рано подкалывать себя и какого результата они достигли сейчас, спустя 5-10 лет. В то же время я вижу людей, которые попали в какие-то аварии. Которые сморят на себя в зеркало, и у них уже возникает это неуважение к себе. Поэтому такого человека отговорить делать просто невозможно. Алена Родовская:

Знакомая девочка, 28 лет, молодая, красивая. Сделала себе немного ботокс, потому что появились заломы. Косметолог ей говорит, когда появились серьезные заломы, лучше по необходимости, а не от того, сколько тебе лет. Потому что потом эти заломы исправить практически невозможно.

Алла Скварчевская:

Бывают еще такие случаи: она приходит, есть заломы. Элементарно начинаем разбирать ее домашний уход, у нее ничего нет. Она себе вбила в голову, что проще один раз уколоться и ничего не покупать. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Это неправда? Алла Скварчевская:

А разве вы можете один раз в зал сходить и позаниматься фитнесом?