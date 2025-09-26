Сезон фонтанов в Минске закончится 30 сентября

Успеть полюбоваться водной феерией в последние выходные сентября. В столице продлен сезон работы фонтанов, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске их отключат 30 сентября. Всего же в столице функционируют 39 водных гейзеров. Самое современное устройство расположено прямо в реке Свислочь. Это светомузыкальный фонтан между парком Янки Купалы и улицей Коммунистической. Наиболее «вместительный» – у Большого театра. В чаше этого фонтана в период работы находится до 300 тысяч литров воды. Консервацию водных гейзеров на осенне-зимний период начнут с 1 октября. Также завершается и сезон работы большинства аттракционов. 28 сентября они закроются в парке им. Уго Чавеса, Челюскинцев и 900-летия Минска. А Центральный детский парк им. М. Горького будет радовать минчан еще до конца октября.

Руслан Косевич, заместитель генерального директора – главный инженер УП «Минскзеленстрой»:

Хочу сообщить еще, что в парке Горького появился новый аттракцион. Буквально на днях мы его установили и в октябре запустим эксплуатацию. Это аттракцион «Пожарная команда», который предназначен для катания наших самых маленьких посетителей, для детей младшей возрастной группы.

График работы Центрального детского парка имени М. Горького в октябре изменится. Прокатиться на аттракционах можно будет с пятницы по воскресенье.