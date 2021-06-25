Какие пластические операции делают белоруски и как правильно к ним готовиться? Отвечает хирург

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Есть ли набор пластических операций, которые национальные, белорусские, к которым чаще всего прибегают наши соотечественницы? В Германии, может, чаще нос уменьшают, в Бразилии, может, чаще попу увеличивают. Какие операции чаще всего делают белоруски?

Игорь Мишута, врач-пластический хирург Клинического центра пластической хирургии и медицинской косметологии г. Минска, онколог-хирург:

Нет белорусских пластических операций. Есть определенный набор операций, который характерен для всего мира. Екатерина Забенько:

Что белоруски чаще всего в себе исправляют? Игорь Мишута:

Грудь, возрастные изменения лица, ринопластика, абдоминопластика, липосакция. Если взять по специфике, то увеличение – самая легкая операция, подтяжка груди на втором месте, то есть когда мы просто возвращаем ее в то положение, в котором она когда-то была, после похудения, родов она опустилась. Редукция – самая сложная, потому что мы удаляем часть железы со своим кровоснабжением, бывают осложнения, о которых мы всегда предупреждаем.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Насколько сдерживающим фактором могут быть деньги? Если бы пластические операции были более доступны, больше женщин обращалось бы за помощью? Игорь Мишута:

На самом деле я могу сказать, что это тоже миф, что пластические операции – это какие-то из ряда вон выходящие по деньгам. Например, маммопластика – это та операция, которая может быть сравнима с недельным отдыхом в Египте, то есть насколько это дорого либо дешево, каждый определяет сам для себя. Не отдохни, не съезди в этом году, сделай то, что хотела, если тебе это принесет удовольствие. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

А ринопластика?

Екатерина Забенько:

Где надо отдыхать? Игорь Мишута:

Будем говорить, что в Таиланде. Наталья Надольская:

А если по показаниям делают операцию, бесплатно могут сделать? Игорь Мишута:

Конечно. Пластическая хирургия включает в себя эстетическую и реконструктивную. То, о чем вы говорите, делается бесплатно.