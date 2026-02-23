Мы народ непокорённый! Президент вручил медали и ордена военнослужащим страны

Начинаем сегодня, разумеется, с праздничного повода. Повода поздравить защитников нашего Отечества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ А еще всех тех, кто в любой жизненной ситуации готов профессионально, ответственно и просто по-человечески «подставить плечо» и стать надежной опорой.

В зале по правую руку Главнокомандующего, и это не только по протоколу, весь цвет генералитета страны – руководители всех ведомств системы национальной безопасности. Каждый на своем месте. Медали «За отвагу» сегодня вручены саперам и из Министерства обороны, и из внутренних войск. Николай Юркин излечивает нашу землю от тротиловых свидетелей планетарной бойни. Всегда есть место подвигу.

Николай Юркин, командир группы разминирования войсковой части:

Была противотанковая мина ТМИ-42 немецкая, стали ее поднимать, а снизу сюрприз лежал, то есть немцы подложили еще минометные мины туда, чтобы сильно взорвать. Аккуратно сработали, все подкопали, все достали, уничтожили вовремя и в срок, случаев подрыва личного состава не было.

А саперы из внутренних войск обезвредили нашпигованный взрывчаткой микроавтобус. Который был способен взорвать пол-улицы и ситуацию в соседней России. Куда и следовал груз именно в канун 80-летнего юбилея Победы.

Олег Авдейчик, командир специального саперного подразделения внутренних войск МВД Беларуси:

Около 11-12 часов за два дня мы совместно со специальным саперным расчетом внутренних войск обезвредили данное транспортное средство, достали оттуда все взрывчатое вещество и передали следственной оперативной группе. – Сложно было? Страшно? Что было? – Страшно. По-мужицки страшно. Не то чтобы как трус, страшно, а по-мужицки было страшно. А если нет страха, то тогда профессия сапер – это не для тебя уже.

В современных условиях гибридного противостояния и прокси-войн важны не только танки, а зачастую филигранная работа специальных ведомств. Многих награжденных сегодня орденами «За службу родине» и медалями «За отличие в воинской службе» редко показывают по телевизору, а некоторых так никогда и не покажут – на посту. Разбойное нападение на прошлой неделе в Смолевичском районе показало: привычная для белорусов безопасность – это не аксиома, это результат слаженной работы силовых ведомств. А любое преступление будет раскрыто. Это влияет и на настроение общества.

Андрей Ивашкевич, начальник отдела УУР УВД Могилевского облисполкома:

Наше общество стало сознательным и постоянно общество с нами взаимодействует. Вы же видели, допустим, даже Смолевичский район, насколько было все оперативно и от граждан, и замминистра прибыть на место происшествия.

Александр Турбан, заместитель начальника ГУУР МВД Беларуси:

И если общественная безопасность будет на высоком уровне осуществляться то, соответственно, и не будет каких-то определенных тенденций для внутреннего разжигания каких-то негативных тенденций. Символично сегодня пополнилась и генеральская гвардия. Погоны с большими звездами из рук Главнокомандующего получили офицеры Вооруженных Сил, юстиции и финансовой милиции. Разные ведомства, но у всех один и тот же ген народа победителя.

Андрей Самбук, заместитель председателя КГК Беларуси – директор Департамента финансовых расследований:

Генеральские звезды – это заслуга и всего вверенного мне личного состава и отцов-командиров, с которыми я столкнулся за период служебной деятельности. Отдельные слова благодарности хотел бы, конечно, выразить своим родителям, которые с детства заложили любовь к Родине, и, безусловно, своей семье, которая ежедневно вместе со мной переносит тяготы и лишения военной службы, ждет, верит и любит. Вся система безопасности государства (от финансовой до армейской) постоянно модернизируется и совершенствуется. Новоиспеченный армейский генерал в ответном слове рассказал о мощном вооружений белорусской армии.