Лукашенко: без людей в погонах у нас не будет ничего, в том числе и страны

Начинаем сегодня, разумеется, с праздничного повода. Повода поздравить защитников нашего Отечества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А еще всех тех, кто в любой жизненной ситуации готов профессионально, ответственно и просто по-человечески «подставить плечо» и стать надежной опорой.

Но главные герои этого праздника с огромными историческими традициями, конечно, люди в погонах. Люди, которые в современном невероятно взрывоопасном мире, готовы защитить свою страну. А также молниеносно дать «убедительный ответ» на все возможные вызовы и угрозы. А учитывая особое геополитическое положение нашей страны (а опасность вдоль внешнего контура, очевидно, будет только нарастать), народ Беларуси должен быть уверен в способности военных обеспечить безопасность государства. Об этом заявил Александр Лукашенко во время вручения госнаград и генеральских погон офицерам силового блока.

Торжественная церемония прошла во Дворце Независимости и в этом контексте белорусский лидер, разумеется, немало говорил и о международной обстановке. Система общеевропейской безопасности разрушена, а мир втягивается в новую гонку вооружений. И это главный вызов для белорусских защитников. Репортаж нашего политического обозревателя Евгения Пустового.

Мужественное лицо государства сегодня с улыбкой. Зал для вручения торжественных наград Дворца Независимости от обилия погон напоминает звездное небо. День защитника Отечества и Вооруженных Сил нашего государства – один из главных праздников страны. Уважение к мундиру – это одна из скреп политики Александра Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это праздник тех, для кого долг, честь, Родина – важнейшие жизненные ориентиры. Тех, кто носит погоны и является оплотом мира и стабильности в стране, пользуясь заслуженным уважением всего белорусского народа. Встречаясь с учеными, я сказал, что без науки у нас нет будущего. Добавлю, что без людей в погонах, стоящих на страже правопорядка и закона, у нас вообще не будет ничего, в том числе и страны. В мире разворачивается самая ожесточенная борьба за власть и ресурсы со времен Второй мировой войны. Об этом прямо сегодня на Женевском саммите заявил верховный комиссар ООН по правам человека. А сама организация девальвирована. Хотя ее создавали для планетарной безопасности. Создавали мы, как безусловные победители во Второй мировой войне. Время прошло – ситуация та же.