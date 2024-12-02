Свыше 500 единиц снегоуборочной техники будут работать на дорогах Минской области зимой

Дорожные и коммунальные службы Минской области готовы к борьбе с непогодой и поддержанию безопасности на дорогах в зимний период, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Заготовили все необходимые материалы для работы в холода, в том числе около 90 тысяч тонн песко-соляной смеси. Также отремонтирована и обновлена техника. Только в Минском районе она будет обслуживать свыше 1,5 тысячи километров дорожного полотна. Всего на балансе профильных организаций Минской области свыше 500 единиц техники.

Алексей Коверко, заместитель директора ГП «Минрайгорремавтодор»:

Вся техника в исправном состоянии. Мы подошли с обновлением парка. В этом году, помимо той, которая у нас эксплуатировалась, мы получили 4 новых отечественных МАЗа с установками зимнего содержания. Организовано круглосуточное дежурство.

Алексей Кулякин, генеральный директор КУП «ЖКХ Минского района»:

Техника, которая находится на балансе предприятия и участвует в расчистке от снега улиц и посыпке, оборудована системой GPS-навигации. То есть диспетчер отслеживает, куда она едет, с какой целью, выполняет ли она задания. Действует единая служба 115, на которой фиксируются все обращения. В том числе и по расчистке улично-дорожной сети.