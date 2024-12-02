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Свыше 500 единиц снегоуборочной техники будут работать на дорогах Минской области зимой

02 декабря 2024 14:15
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Дорожные и коммунальные службы Минской области готовы к борьбе с непогодой и поддержанию безопасности на дорогах в зимний период, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Свыше 500 единиц снегоуборочной техники будут работать на дорогах Минской области зимой-2

Заготовили все необходимые материалы для работы в холода, в том числе около 90 тысяч тонн песко-соляной смеси. Также отремонтирована и обновлена техника. Только в Минском районе она будет обслуживать свыше 1,5 тысячи километров дорожного полотна. Всего на балансе профильных организаций Минской области свыше 500 единиц техники.

Свыше 500 единиц снегоуборочной техники будут работать на дорогах Минской области зимой-4

Алексей Коверко, заместитель директора ГП «Минрайгорремавтодор»:
Вся техника в исправном состоянии. Мы подошли с обновлением парка. В этом году, помимо той, которая у нас эксплуатировалась, мы получили 4 новых отечественных МАЗа с установками зимнего содержания. Организовано круглосуточное дежурство.

Свыше 500 единиц снегоуборочной техники будут работать на дорогах Минской области зимой-6

Алексей Кулякин, генеральный директор КУП «ЖКХ Минского района»:
Техника, которая находится на балансе предприятия и участвует в расчистке от снега улиц и посыпке, оборудована системой GPS-навигации. То есть диспетчер отслеживает, куда она едет, с какой целью, выполняет ли она задания. Действует единая служба 115, на которой фиксируются все обращения. В том числе и по расчистке улично-дорожной сети.

Свыше 500 единиц снегоуборочной техники будут работать на дорогах Минской области зимой-8

К зимнему периоду подготовили и теплоисточники. В Минском районе 130 котельных. Энергоносители обеспечены запасом топлива на 100 %.

# Коммунальное хозяйство # Дороги

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