Кому помочь в первую очередь: людям или животным? Мнения

Евгений Пустовой, политический обозреватель: Сначала людям, потом животным или сначала животным, а потом людям?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Виктория Лагун, главный режиссер Дворца культуры Солигорска:

Помощь людям у нас воспринимается как более сложная задача, потому что она требует не только материальных затрат, но также эмоциональных, психологических, моральных затрат. Гораздо проще помочь животному и поставить галочку возле пункта «Сделал доброе дело».

Олег Френкель, выпускник лидерской платформы «Команда будущего»:

И второй момент есть. Почему проще? Потому что вы знаете, что вы подарили корм, вы отнесли его в приют, его никто не украдет. А с деньгами в фонды у нас были большие вопросы. Деньги из фондов забирали, воровали. Такие случаи постоянно.

Виктория Лагун:

Смотрите, но некоторые жертвуют финансово также и в зоозащиту. Суммы разные. Вопросов нет. Если вы принесете одежду для бездомных, я не думаю, что ее кто-то украдет. Здесь тоже вы говорите про корм и про деньги. Мы же тоже не знаем, в какие приюты финансы и куда они могут затрачиваться.