Почему некоторые бабушки заводят по 20 кошек? Поговорили с зоозащитницей

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Оксана Давыденко, председатель Ассоциации зоозащитных организаций:

К большому сожалению, когда мы видим таких бабушек, мы приходим, наводим порядок в квартире, уговариваем человека потихонечку этих животных раздавать. С кем-то приходится действовать жестче, с кем-то мягче. Видим по состоянию здоровья.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

20 кошек раздать – это тоже непросто.

Оксана Давыденко:

Очень непросто. Можно я еще одну ремарочку вам вставлю? Дело в том, что я вижу, что сейчас у нас идет дискуссия, что два, допустим, животных в квартире многоквартирного жилого дома – это нормально. Давайте представим себе бытовую ситуацию. Решили пожениться два прекрасных человека. У одного две собачки, у другого – две кошечки. Им как выбрать?

Евгений Пустовой:

В деревню пусть едут тогда, если любят собак, кошек, ближе к природе.

Оксана Давыденко:

Мне кажется, это не очень логичный выбор, потому что вы сами понимаете, что разница: две чихуахуа на 100 квадратных метрах и два алабая в однушке, хрущевке, это две большие разницы. Давайте не считать по головам, потому что еще раз, содержать 30 животных, поверьте, правда, можно хорошо. Но для этого надо быть очень состоятельным и достаточно свободным по времени человеком.

Речь идет о человеке, потому что, как совершенно правильно заметила команда, откуда бабушка взяла этих кошек? Как говорится, нулевая кошка.