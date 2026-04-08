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Мечтала о карьере модели, а пришла в таможню. История Натальи Юрчук, героини рубрики СТВ

08 апреля 2026 18:17
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В Год белорусской женщины мы говорим с главными героинями – честно и открыто. Как мечты о карьере фотомодели обернулись безупречной 17-летней службой в таможенных органах? Что помогает трижды маме становиться лучшей версией себя и почему она решилась на позднее материнство? Своей формулой счастья поделилась полесская красавица и государственный служащий в погонах Наталья Юрчук.

Мечтала о карьере модели, а пришла в таможню. История Натальи Юрчук, героини рубрики СТВ-3

Моя мама – таможенница. Она помогает всему миру быть честным.

Мечтала о карьере модели, а пришла в таможню. История Натальи Юрчук, героини рубрики СТВ-5

Наталья Юрчук, инспектор таможенного поста «Пинск»:
Юрчук Наталья Ивановна, наверное, я себя вижу в большей части как мама. Для меня в первую очередь – это семья, мои дети, которых у меня трое. Эта энергетика детская – будто заново тоже растешь и живешь в этой энергии, молодеешь, наверное.

Мечтала о карьере модели, а пришла в таможню. История Натальи Юрчук, героини рубрики СТВ-7

Мне пришлось ехать в РНПЦ «Мать и дитя». Там такие профессионалы работают. Мне очень понравилось, и как к тебе относятся, и уровень профессионализма врачей – просто высший пилотаж. И отношение после родов, во время ведения твоей беременности. Действительно на высоком уровне.

Подробнее в видео.

# Год белорусской женщины

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