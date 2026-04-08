Мечтала о карьере модели, а пришла в таможню. История Натальи Юрчук, героини рубрики СТВ

В Год белорусской женщины мы говорим с главными героинями – честно и открыто. Как мечты о карьере фотомодели обернулись безупречной 17-летней службой в таможенных органах? Что помогает трижды маме становиться лучшей версией себя и почему она решилась на позднее материнство? Своей формулой счастья поделилась полесская красавица и государственный служащий в погонах Наталья Юрчук.

Моя мама – таможенница. Она помогает всему миру быть честным.

Наталья Юрчук, инспектор таможенного поста «Пинск»:

Юрчук Наталья Ивановна, наверное, я себя вижу в большей части как мама. Для меня в первую очередь – это семья, мои дети, которых у меня трое. Эта энергетика детская – будто заново тоже растешь и живешь в этой энергии, молодеешь, наверное.