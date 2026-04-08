В районных администрациях Минска прошел единый день депутата

Компетентное решение проблемных вопросов и помощь в реализации социально значимых гражданских инициатив. В районных администрациях столицы прошел единый день депутата, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

К народным избранникам минчане обращались по самым разным направлениям. От предоставления арендного жилья, благоустройства дворовых территорий и ремонта дорог до вопросов в области здравоохранения и образования. Самой актуальной по-прежнему остается сфера жилищно-коммунального хозяйства: жителей города волнует состояние подъездов и придомовых территорий. Многие проблемы, с которыми обращаются минчане, решаются на месте. Остальные взяты на контроль.

Михаил Милованов, депутат Минского городского Совета депутатов:

Единый день депутата чем хорош и чем особенно знаменателен – в этот день любой гражданин, даже не из Минска, гражданин Республики Беларусь, может прийти к депутату, необязательно в своем округе. Слушаешь вопрос, принимаешь решение, куда обращаться, чтобы закрыть этот вопрос, решить его положительно. Может это быстро произойти, может – в течение какого-то небольшого промежутка времени.

Тематика обращений помогает определить, в каких направлениях необходимы доработки. Напомним, в столице единый день депутата проходит каждую вторую среду месяца. Предварительная запись не требуется.