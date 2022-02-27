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«Меня интересовало, какие будут поправки». Как витебские десантники голосовали на референдуме?

27 февраля 2022 10:52
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Новости Беларуси. Около 150 солдат-срочников Витебской 103-й воздушно-десантной бригады 27 февраля делают свой выбор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На участке все по-военному – слаженно и четко. Голосующие пришли к 8 утра. В их числе те, кто был занят на протяжении недели выполнением служебных обязанностей. Для многих военнослужащих это уже не первая общественно-политическая кампания. Все они понимают важность принятия решения. Защитники Отечества выбирают мирную страну.

«Меня интересовало, какие будут поправки». Как витебские десантники голосовали на референдуме?-1

Евгений Козлов, военнослужащий Витебской 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:
Мы и так осознанные граждане Республики Беларусь, понимаем, что это наш уже как и воинский долг, и государственный. Обязательно все должны проголосовать. Меня интересовало, какие будут поправки. Я их прочитал, и в общем со всеми поправками согласен.

«Меня интересовало, какие будут поправки». Как витебские десантники голосовали на референдуме?-4

Олег Михайлов, председатель участковой комиссии № 61 Витебска:
Военнослужащие, которые будут находиться в основной день голосования в нарядах, выполнять какие-то задачи, они, соответственно, активно прибывали на участок и голосовали досрочно. Каждый военнослужащий прибыл на участок и выполнил свой конституционный долг.

«Меня интересовало, какие будут поправки». Как витебские десантники голосовали на референдуме?-7

На 61-м участке в списках голосующих исключительно солдаты срочной службы. Многие воспользовались правом досрочного голосования. В выходной день десантники, как правило, ожидают приезда родных, идут в увольнение.

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# Конституция # общество # Евгений Козлов # Олег Михайлов # Фотофакт

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