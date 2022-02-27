«Меня интересовало, какие будут поправки». Как витебские десантники голосовали на референдуме?

Новости Беларуси. Около 150 солдат-срочников Витебской 103-й воздушно-десантной бригады 27 февраля делают свой выбор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На участке все по-военному – слаженно и четко. Голосующие пришли к 8 утра. В их числе те, кто был занят на протяжении недели выполнением служебных обязанностей. Для многих военнослужащих это уже не первая общественно-политическая кампания. Все они понимают важность принятия решения. Защитники Отечества выбирают мирную страну.

Евгений Козлов, военнослужащий Витебской 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:

Мы и так осознанные граждане Республики Беларусь, понимаем, что это наш уже как и воинский долг, и государственный. Обязательно все должны проголосовать. Меня интересовало, какие будут поправки. Я их прочитал, и в общем со всеми поправками согласен.