Лукашенко: я не вечный, не знаем, кто придёт к власти, поэтому нужны сдержки и противовесы

Новости Беларуси. Все четыре референдума очень значимы для Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил, отвечая на вопросы журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Все четыре референдума очень значимы для Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил, отвечая на вопросы журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Государственная символика, языки, отношение к смертной казни – эти вопросы белорусы решали вместе, каждый раз самостоятельно выбирая путь для развития страны. Нынешний референдум не исключение, он отражает актуальные для нашего общества запросы. Президент подчеркнул: вне зависимости от того, как проголосуют белорусы, процесс работы над проектом обновленной Конституции затронул всю страну и каждого ее жителя в отдельности.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Почему нужна Конституция? Ребята, тот этап, когда нужна была концентрация власти и вертикаль власти жесткая, проходит. Конечно, вот эта войнушка белорусов немножко встряхнула, они напряглись, говорят: нет, нам не надо, надо, чтобы было как тогда. Почему? Дело не в как тогда. Они хотят видеть человека, власть ответственную, ну, может, в данном случае я, конечно, ответственную перед людьми. Эта Конституция прописана в духе народа, желания, которое есть у народа. И вы еще прошлись по народу, рассказали, что такое Конституция. Из ваших слов они понимают, что такое Конституция, не зная конкретно этих статей. И требовать будут от нас именно не постатейное знание и исполнение Конституции, а вот тот дух, который вы прежде всего и я привнесли в наш народ. Начинается более сложный период. И какой бы ни был я или еще какой-то президент, еще неизвестно, какой, одного человека, чтобы дальше двигать страну вперед, мало. Нужна большая децентрализация власти, расконцентрация, чтобы на поверхность поднять больше людей. Конституция должна от Президента до рядового нашего человека дать возможность подняться. Президент не должен тормозить этот процесс. Я не вечный, далеко не вечный. Это уже во-вторых. Не знаем, кто придет к власти, поэтому нужны сдержки и противовесы.
Разумеется, журналисты не упустили возможность спросить про конфликт в Украине. Тревожные новости о происходящем у южных соседей обрастают фейками. Нашу страну пытаются всячески «приплести» к конфликту, порой выдавая за чистую монету откровенную ложь. В этом контексте удивляет так называемое обращение украинского лидера к жителям нашей страны. Президент дал этому свою оценку.
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